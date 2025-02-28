GÖZ DAMLASI ORUCU BOZAR MI? Diyanet'e göre göz damlası orucu bozar mı?

Göz damlası kullanmak, oruç esnasında yeme veya içme olarak görülmediğinden orucu bozmaz. Diyanet kaynaklarında yer alan bilgilere göre gözden içeri giren damla miktarı son derece azdır ve besin veya su niteliği taşımadığı için oruçla ilgili yasaklar kapsamına girmez.

GÖZ DAMLASI ORUCU BOZAR MI? Diyanet'e göre göz damlası orucu bozar mı? - 1

GÖZ DAMLASI ORUCU BOZAR MI?

Göz ile boğaz arasında bağlantı olsa bile damlanın çok küçük bir kısmı emilir veya gözden dışarı atılır, bu da orucu geçersiz kılacak bir beslenme anlamı taşımaz. Dini açıdan değerlendirildiğinde, kişiye tedavi amacıyla göze ilaç damlatmak oruç için engel görülmez. Ramazan ayında göz tedavisi görenlerin de doktor tavsiyesine uyarak damlalarını kullanmasında sakınca bulunmaz. Bu sayede hem sağlık korunmuş olur hem de oruç ibadeti geçerliliğini korur.

ORUÇ TUTARKEN GÖZ DAMLASI DAMLATILIR MI?


Oruç tutarken göz damlası damlatmak mümkündür ve bu işlem oruç ibadetini geçersiz kılmaz. İslam âlimlerinin görüş birliğine göre, gözden vücuda giren ilaç miktarı yeme-içme kategorisine dâhil olmayacak derecede küçüktür. Bu nedenle oruç yasaklarına dahil olmadığı belirtilir. Uygulamada, göz damlası hastalara doktor tarafından verilir ve tedavinin aksatılması ciddi sorunlara yol açabilir. Diyanet de göze damlatılan ilacın orucu bozmadığını açıkça ifade etmiştir. Mideye anlamlı bir besin veya su girmesi söz konusu olmadığı için günlük yaşamda bu damlaların kullanımı serbest görülür. Kısacası, oruçlu kimseler göz sağlığını ihmal etmeden damlalarına devam edebilir.

RAMAZAN'DA GÖZ DAMLASI KULLANMAK ORUCA ZARAR VERİR Mİ?


Ramazan döneminde göz damlası kullanmak oruca herhangi bir zarar vermez. Yeme içme fiillerinden farklı olduğu ve göze giren miktarın çok sınırlı kaldığı belirtilir. Gözden emilen ilaç doğrudan sindirim sistemine gönderilmediği için orucun bozulmasına yol açmaz. Diyanet’in açıklamalarında, göz damlasının oruçlu kişiler için sakınca teşkil etmediği özellikle vurgulanmıştır. Bu nedenle göz rahatsızlığı yaşayan veya düzenli damla kullanmak zorunda kalanların orucuna devam etmesinde hiçbir sorun görülmez. Ayrıca uzmanlar, tedaviye ara vermenin göz sağlığı açısından riskli olabileceğini hatırlatır. Bu yaklaşım, İslam âlimlerinin birbiriyle uyumlu görüşleriyle de desteklenir.

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GÖZ DAMLASI ORUCU BOZAR MI? Diyanet'e göre göz damlası orucu bozar mı? - 2

DİYANET'E GÖRE GÖZ DAMLASI ORUCU BOZAR MI?

Diyanet'e göre göz damlası orucu bozmaz. Diyanet İşleri Başkanlığı, göze damlatılan ilacın çok düşük hacimde kaldığını ve besin yerine geçmeyecek nitelikte olduğunu belirtir. Bu açıdan bakıldığında, damla yoluyla alınan maddenin oruç yasakları kapsamına girmediği ifade edilir. Başka bir deyişle, damlanın sindirim sistemine ulaşması beklenen orucu bozma etkisini oluşturmaz. Ayrıca kaynaklarda “doğrudan bir besin alma” fiili söz konusu olmadığı için oruçlu kimsenin böyle bir tedaviden dolayı orucunun bozulmayacağı vurgulanır. Dolayısıyla Diyanet, göz damlasını sağlık açısından gerekli bir uygulama olarak tanımlayarak oruç açısından sakıncasız bulur.

GÖZ DAMLASI ORUCU NEDEN BOZMAZ?


Göz damlasının orucu bozmamasının nedeni, gözün doğal bir beslenme yolu olmaması ve damlanın mideye kayda değer bir geçiş yapmamasıdır. Damla miktarı oldukça düşüktür; gözden dışarı atılan kısmı hariç kalan miktar da göz çevresindeki dokular tarafından emilir. Diyanet, bu durumun yeme içme fiiliyle alakası olmadığını özellikle vurgular. Ayrıca fıkhi açıdan, oruçlu iken besin alma niteliği taşımayan uygulamaların orucu geçersiz kılmayacağı kabul edilir. Göz damlası kullanımı bir tedavi gerekliliğidir ve oruç ibadetinde bir engel oluşturmadan sürdürülmesi mümkündür. Bu görüş, İslam mezheplerinin ortak kanaatine de uygundur.

HANEFİ MEZHEBİNE GÖRE GÖZ DAMLASI ORUCU BOZAR MI?


Hanefî mezhebine göre göz damlası orucu bozmaz. Fıkıh kaynakları, göze sürülen veya damlatılan şeylerin doğrudan yeme-içme fiili olmadığı için orucu etkilemeyeceğini belirtir. Hatta damlanın tadı boğazda hissedilse dahi bunun oruca bir etkisi olmaz; çünkü göz, ağız gibi bir giriş organı sayılmaz. Dolayısıyla Hanefî âlimleri, göz damlasını tedavi amacıyla kullanmanın oruç bütünlüğüne zarar vermeyeceğini ifade eder. Bu nedenle Ramazan boyunca göz sağlığıyla ilgili sorunlar yaşayanlar, damlalarını kullanarak oruçlarını sürdürmekte serbesttir. Diyanet de bu yönde açıklamalar yaparak, mezhep görüşleriyle tutarlı bir fetva sunar.

ŞAFİÎ MEZHEBİNE GÖRE GÖZ DAMLASI ORUCU BOZAR MI?


Şâfiî mezhebine göre de göz damlası orucu bozmaz. Bu mezhepte, orucu bozan esas fiillerin yeme, içme veya cinsel ilişki olduğu kabul edilir. Göze damlatılan ilacın sindirim sistemine ulaşması beklenen bir durum sayılmaz; bu nedenle oruçlu kişi göz damlası kullandığında orucu geçerli kalır. Dini kaynaklarda, göze sürme veya damlatma benzeri işlemlerin orucu etkilemediği açıkça belirtilir. Boğazda tadı hissedilse bile orucun bozulmayacağı vurgulanır. Bu yaklaşım, Hanefî başta olmak üzere diğer mezheplerle de benzerlik gösterir. Dolayısıyla Şâfiî kimseler de göz damlası kullanarak oruçlarına devam edebilir.
GÖZ DAMLASI ORUCU BOZAR MI? Diyanet'e göre göz damlası orucu bozar mı? - 3

MALİKİ VE HANBELİ MEZHEBİNE GÖRE GÖZ DAMLASI ORUCU BOZAR MI?

Malikî ve Hanbelî mezhepleri de göz damlasının orucu bozmadığı görüşündedir. Bu mezheplerde, orucu bozan fiillerin net biçimde yeme-içme ve cinsel ilişki gibi unsurlardan oluştuğu vurgulanır. Göz yoluyla alınan maddelerin miktarı ve niteliği, besin olarak değerlendirilmez. Dahası, gözün vücuda giriş kapısı olmadığı kabul edilir. Bu nedenle göze sürülen veya damlatılan ilaç, oruç bütünlüğüne zarar vermez. Tıp uzmanları da göz damlasının büyük kısmının gözde emildiğini ya da dışarı atıldığını söyler. Mezheplerin tamamı, tedavinin aksatılmaması gerektiği konusunda hemfikirdir ve bu noktada da Diyanet benzeri açıklamalarla uyum içindedir.

GÖZ DAMLASI KULLANMAK ORUCU KAZA GEREKTİRİR Mİ?


Göz damlası kullanmak orucu bozmadığı için kaza gerektirmez. İslam’da orucu bozan durumlarda kaza veya kefaret gündeme gelir. Fakat göz damlası bu kapsamın dışında tutulur. Yani oruçlu kimse gözüne damla damlattığında, gün içinde orucunun bozulduğuna dair bir hüküm geçerli olmaz. Diyanet de bu konuda “kaza veya kefaret” gerekmeyeceğini açıkça ifade eder. Tıbbi gerekçelerle bu damlanın kullanılması gerekliyse, ibadet aksatılmadan sürdürülür. Böyle bir kullanım sırasında mideye besleyici unsur geçmediği için oruç devam eder. Dolayısıyla damla kullanıldıktan sonra günün geri kalanında orucun normal şekilde tamamlanması yeterli görülür.

GÖZ DAMLASININ TADI BOĞAZDA HİSSEDİLİRSE ORUÇ BOZULUR MU?


Göz damlasının tadının boğazda hissedilmesi, orucu bozmaz. İslam fıkhında oruç, ağız veya boğaz yoluyla belirgin bir şekilde besin ya da su alındığında bozulur. Göz damlası kullanılan durumlarda, damla küçük bir miktarda boğaza ulaşsa bile bu, yeme-içme fiili sayılmaz. Fıkıh kaynakları, göze sürülen ilacın tadı hissedilse de orucun geçerli olduğunu belirtir. Diyanet’in görüşleri de bu yöndedir. Bu nedenle gözle alakalı tedavi gerektiren hastalık durumlarında, tedavi süreci Ramazan’da da devam edebilir. Gözden boğaza kadar olan yol, oruçlu kişinin niyetiyle alakalı beslenme eylemi sayılmadığından oruç saklı kalır.

GÖZ DAMLASI ORUCU BOZAN ŞEYLERDEN BİRİ Mİ?


Göz damlası, orucu bozan fiiller kategorisine girmez. Orucu bozan şeylerin temelinde besin değeri olan bir maddenin bilinçli şekilde ağız yoluyla alınması veya cinsel ilişki bulunur. Göz damlası ise bu tanımlara uymaz; vücudun doğal beslenme sistemine girme niteliği taşımadığı için orucu geçersiz kılan eylemler arasında yer almaz. Diyanet kaynakları ve İslam âlimleri, bu konuda hemfikirdir. Özellikle oruçlu kimselerin sağlık problemlerini ertelememesi adına göz damlası gibi tedavilerin sürdürülmesi tavsiye edilir. Bu yaklaşım, hiçbir mezhepte farklı bir sonuca bağlanmamış, herkes tarafından kabul gören bir görüş olarak günümüze ulaşmıştır.
GÖZ DAMLASI ORUCU BOZAR MI? Diyanet'e göre göz damlası orucu bozar mı? - 4

HASTALIK NEDENİYLE GÖZ DAMLASI KULLANMAK ORUÇ TUTMAYA ENGEL Mİ?

Hastalık nedeniyle göz damlası kullanmak, oruç tutmaya engel değildir. Bu uygulama oruç bütünlüğünü bozmadığı için kişi rahatlıkla tedavisine devam edebilir. Diyanet, gerekli tedavilerin Ramazan’da ertelenmemesi gerektiğini açıkça vurgular. Göz rahatsızlığı yaşayanların damla kullanımını durdurması, sağlık açısından riskler taşıyabilir. Oruçlu bir kimse göz damlası damlattığında, bozulma söz konusu olmadığından “oruç tutamaz” gibi bir hüküm oluşmaz. Tıbbi gereklilik varsa, tedavi ile oruç arasında bir çelişki meydana gelmediği söylenir. Bu açıdan bakıldığında, dini kaynaklar ve tıp uzmanları aynı görüşte birleşir. Böylece oruç ve tedavi bir arada yürütülebilir.

ORUÇLUYKEN GÖZ DAMLASI KULLANMAK CAİZ Mİ?


Oruçlu iken göz damlası kullanmak caiz görülür. Dinî açıdan sakıncalı olan fiiller, yeme-içme ve buna benzer hüküm taşıyan eylemlerdir. Göz damlası ise böyle bir özelliğe sahip değildir. İslam âlimleri, göze ilaç damlatmanın orucu bozmadığını uzun süredir ifade etmektedir. Damla tedavisi, insanların göz sağlığı için önem taşıyabilir ve bu tedaviye ara vermek farklı sorunlara yol açabilir. Diyanet de göz damlası kullanmanın oruçla çelişmediğini söyler. Dolayısıyla hastaların göz damlalarını bırakmaları gerekmeyip, ibadetlerini aksatmadan sürdürmeleri önerilir. Bu yaklaşım, Müslümanlar arasında yaygın kabul görmüştür ve farklı mezhepler tarafından da desteklenmektedir.

GÖZ DAMLASININ ORUCU BOZDUĞU BİR DURUM VAR MI?


Genel hükme göre, göz damlasının orucu bozduğu özel bir durum bulunmaz. Klasik fıkıh kaynakları, göz yoluyla alınan maddelerin sindirim sistemine besin olarak ulaşmadığını ifade eder. Bu sebeple oruç bütünlüğünü ihlâl eden bir eylemden söz edilemez. Bazı ihtiyatlı görüşlerde, damla aşırı miktarda ve bilinçli şekilde yutulmaya çalışılırsa farklı hükümler söz konusu olabilir. Ancak normal ve önerilen kullanımda bu senaryo pratikte geçerli değildir. Çoğu din âlimi ve Diyanet, göz damlasını basit bir tedavi yöntemi olarak değerlendirir. Bu yöntem, orucun ruhuna aykırı bir fiil oluşturmaz. Dolayısıyla oruç ibadeti sürdürülerek damla uygulanabilir.

GÖZ DAMLASI, KULAK DAMLASI VE BURUN DAMLASI ORUCU BOZAR MI?


Göz damlası gibi kulak damlası ve burun damlasının da orucu bozmadığı kabul edilir. Oruçtan beklenen temel yasaklar, ağız yoluyla besin veya su alımıdır. Kulak damlası, kulak zarı geçilmediği sürece mideye ulaşmaz; burun damlası ise sindirim sistemine besin değeri taşıyacak biçimde gitmez. Günlük hayatta bu tür damlaların kullanılması çoğunlukla tıbbi bir mecburiyetten kaynaklanır. Diyanet, bu uygulamaların yeme-içme kategorisine dâhil olmadığını vurgular. Dolayısıyla Ramazan süresince kulak veya burunda herhangi bir sağlık sorunu varsa damla tedavisi oruç bütünlüğünü bozmaz. Mevcut mezhep görüşleriyle de uyum gösteren bu yaklaşım, ortak bir fetva niteliğindedir.
GÖZ DAMLASI ORUCU BOZAR MI? Diyanet'e göre göz damlası orucu bozar mı? - 5

GÖZ DAMLASI VE SÜRME ORUCU BOZAR MI?

Göz damlası gibi sürme uygulaması da orucu bozmaz. Sürme, estetik veya tedavi amaçlı göze sürülen bir maddedir ve fıkıh kaynaklarında orucu bozmadığı açıkça belirtilir. Göz damlasıysa, sürme gibi göze tatbik edilen başka bir tedavi veya bakım yöntemidir. İkisinin de yeme-içme niteliği yoktur. Diyanet, göze damlatılan ilaçların oruç yasakları kapsamında değerlendirilmediğini ilan etmiştir. Sürme çekmek de bu kategoriye dâhil edilir. Kısacası, göz bakımına yönelik bu iki uygulamanın oruç tutan kişiye zararı yoktur. Ramazan döneminde sürme veya göz damlası kullananlar oruçlarını normal şekilde tamamlar.

ORUÇ TUTARKEN GÖZ DAMLASI KULLANMANIN HÜKMÜ NEDİR?


Oruç tutarken göz damlası kullanmanın hükmü caizdir. Yani dinen izin verilmiş bir eylem olarak kabul edilir. Diyanet İşleri Başkanlığı bu konuda net bir açıklama yaparak, göz damlasının orucu bozmayacağını bildirmiştir. İslam hukukunda oruçlu kimsenin yeme-içme fiiline girmemekle mükellef olduğu, göz damlasının ise bu sınırı ihlâl etmediği ifade edilir. Sağlık sorunlarının giderilmesi için gerekli olan ilaçların kullanımına izin verilir. Dolayısıyla kimse, göz rahatsızlığı nedeniyle tedavisini yarıda bırakmak zorunda değildir. Bu yaklaşım, mezhepsel kaynaklardan alınan bilgilere ve Diyanet’in resmi görüşüne dayanan bir hükümdür.

ORUÇLUYKEN GÖZ DAMLASI KULLANMAK SAKINCALI MI?


Oruçlu iken göz damlası kullanmak sakıncalı değildir. Dinî esaslar bakımından bakıldığında, orucu sakatlayan bir besin alımı veya cinsel fiil gerçekleşmediği müddetçe orucun temel şartları ihlâl edilmiş olmaz. Göz damlası ise sadece tedavi amacıyla göze tatbik edilen, çok küçük miktarlı bir ilaçtır. Beslenme yolu sayılan ağız ve mideyi doğrudan ilgilendirmez. Bu nedenle İslam âlimleri, oruç esnasında damla kullanımının herhangi bir sakınca oluşturmayacağını söyler. Diyanet de hem bu açıklamayı hem de mezheplerin ortak görüşünü dikkate alarak, göz damlasının orucu bozmadığını ve dolayısıyla sakıncalı kabul edilemeyeceğini belirtir.
GÖZ DAMLASI ORUCU BOZAR MI? Diyanet'e göre göz damlası orucu bozar mı? - 6

GÖZ DAMLASI ORUCU BOZMAZ MI?

Evet, göz damlası orucu bozmaz. Bu ifade Diyanet tarafından da açıkça dile getirilmiş, göz damlasının oruç kurallarına aykırı bir fiil oluşturmadığı belirtilmiştir. Göze uygulanan ilaç, yeme-içme fiilinden çok farklıdır ve bir besin değerine sahip değildir. Üstelik göz, sindirim yolunun bir parçası sayılmaz. Damlanın sindirim sistemine geçme ihtimali de ciddi oranda yok hükmündedir. Bu nedenle İslam âlimleri, göz damlası kullanımının oruca engel teşkil etmediğini yıllar içinde defalarca ifade etmiştir. Mezhepler arasında büyük oranda görüş birliği bulunur. Bu sebeple Ramazan boyunca göz sağlığı ihmal edilmemeli ve damla düzenli şekilde kullanılmalıdır.

GÖZ DAMLASI KULLANMAK ORUÇ SEVABINI AZALTIR MI?


Göz damlası kullanmak, oruç sevabında herhangi bir eksilme yapmaz. Oruçlu kişiye yasaklanan fiiller bellidir ve bunların arasında sağlık tedavisine yönelik damla kullanımı yoktur. Dolayısıyla bu davranış, orucun ruhuna veya şartlarına zarar vermediğinden sevabı eksiltmesi de mümkün değildir. Aksine, sağlık için gereken tedbirleri almak ve vücuda iyi bakmak dinen desteklenen bir tutumdur. Oruç esnasında göz damlası kullanılması, ibadeti kesintiye uğratmayan basit bir işlemdir. Diyanet kaynakları da göz damlasının orucu bozmadığını belirterek, dolaylı olarak ibadetin sevabını azaltmadığını gösterir. Bu yaklaşım, İslam’ın temel prensipleriyle uyumludur.

Kaynak: diyanet.gov.tr
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