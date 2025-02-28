GÖZ DAMLASI ORUCU BOZAR MI? Diyanet'e göre göz damlası orucu bozar mı?

DİYANET'E GÖRE GÖZ DAMLASI ORUCU BOZAR MI?

Diyanet'e göre göz damlası orucu bozmaz. Diyanet İşleri Başkanlığı, göze damlatılan ilacın çok düşük hacimde kaldığını ve besin yerine geçmeyecek nitelikte olduğunu belirtir. Bu açıdan bakıldığında, damla yoluyla alınan maddenin oruç yasakları kapsamına girmediği ifade edilir. Başka bir deyişle, damlanın sindirim sistemine ulaşması beklenen orucu bozma etkisini oluşturmaz. Ayrıca kaynaklarda “doğrudan bir besin alma” fiili söz konusu olmadığı için oruçlu kimsenin böyle bir tedaviden dolayı orucunun bozulmayacağı vurgulanır. Dolayısıyla Diyanet, göz damlasını sağlık açısından gerekli bir uygulama olarak tanımlayarak oruç açısından sakıncasız bulur.



GÖZ DAMLASI ORUCU NEDEN BOZMAZ?

HANEFİ MEZHEBİNE GÖRE GÖZ DAMLASI ORUCU BOZAR MI?

ŞAFİÎ MEZHEBİNE GÖRE GÖZ DAMLASI ORUCU BOZAR MI?

Göz damlasının orucu bozmamasının nedeni, gözün doğal bir beslenme yolu olmaması ve damlanın mideye kayda değer bir geçiş yapmamasıdır. Damla miktarı oldukça düşüktür; gözden dışarı atılan kısmı hariç kalan miktar da göz çevresindeki dokular tarafından emilir. Diyanet, bu durumun yeme içme fiiliyle alakası olmadığını özellikle vurgular. Ayrıca fıkhi açıdan, oruçlu iken besin alma niteliği taşımayan uygulamaların orucu geçersiz kılmayacağı kabul edilir. Göz damlası kullanımı bir tedavi gerekliliğidir ve oruç ibadetinde bir engel oluşturmadan sürdürülmesi mümkündür. Bu görüş, İslam mezheplerinin ortak kanaatine de uygundur.Hanefî mezhebine göre göz damlası orucu bozmaz. Fıkıh kaynakları, göze sürülen veya damlatılan şeylerin doğrudan yeme-içme fiili olmadığı için orucu etkilemeyeceğini belirtir. Hatta damlanın tadı boğazda hissedilse dahi bunun oruca bir etkisi olmaz; çünkü göz, ağız gibi bir giriş organı sayılmaz. Dolayısıyla Hanefî âlimleri, göz damlasını tedavi amacıyla kullanmanın oruç bütünlüğüne zarar vermeyeceğini ifade eder. Bu nedenle Ramazan boyunca göz sağlığıyla ilgili sorunlar yaşayanlar, damlalarını kullanarak oruçlarını sürdürmekte serbesttir. Diyanet de bu yönde açıklamalar yaparak, mezhep görüşleriyle tutarlı bir fetva sunar.Şâfiî mezhebine göre de göz damlası orucu bozmaz. Bu mezhepte, orucu bozan esas fiillerin yeme, içme veya cinsel ilişki olduğu kabul edilir. Göze damlatılan ilacın sindirim sistemine ulaşması beklenen bir durum sayılmaz; bu nedenle oruçlu kişi göz damlası kullandığında orucu geçerli kalır. Dini kaynaklarda, göze sürme veya damlatma benzeri işlemlerin orucu etkilemediği açıkça belirtilir. Boğazda tadı hissedilse bile orucun bozulmayacağı vurgulanır. Bu yaklaşım, Hanefî başta olmak üzere diğer mezheplerle de benzerlik gösterir. Dolayısıyla Şâfiî kimseler de göz damlası kullanarak oruçlarına devam edebilir.