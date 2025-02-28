GÖZ DAMLASI ORUCU BOZAR MI? Diyanet'e göre göz damlası orucu bozar mı?
Göz damlası kullanmak, oruç esnasında yeme veya içme olarak görülmediğinden orucu bozmaz. Diyanet kaynaklarında yer alan bilgilere göre gözden içeri giren damla miktarı son derece azdır ve besin veya su niteliği taşımadığı için oruçla ilgili yasaklar kapsamına girmez.
GÖZ DAMLASI ORUCU BOZAR MI?Göz ile boğaz arasında bağlantı olsa bile damlanın çok küçük bir kısmı emilir veya gözden dışarı atılır, bu da orucu geçersiz kılacak bir beslenme anlamı taşımaz. Dini açıdan değerlendirildiğinde, kişiye tedavi amacıyla göze ilaç damlatmak oruç için engel görülmez. Ramazan ayında göz tedavisi görenlerin de doktor tavsiyesine uyarak damlalarını kullanmasında sakınca bulunmaz. Bu sayede hem sağlık korunmuş olur hem de oruç ibadeti geçerliliğini korur.
ORUÇ TUTARKEN GÖZ DAMLASI DAMLATILIR MI?
Oruç tutarken göz damlası damlatmak mümkündür ve bu işlem oruç ibadetini geçersiz kılmaz. İslam âlimlerinin görüş birliğine göre, gözden vücuda giren ilaç miktarı yeme-içme kategorisine dâhil olmayacak derecede küçüktür. Bu nedenle oruç yasaklarına dahil olmadığı belirtilir. Uygulamada, göz damlası hastalara doktor tarafından verilir ve tedavinin aksatılması ciddi sorunlara yol açabilir. Diyanet de göze damlatılan ilacın orucu bozmadığını açıkça ifade etmiştir. Mideye anlamlı bir besin veya su girmesi söz konusu olmadığı için günlük yaşamda bu damlaların kullanımı serbest görülür. Kısacası, oruçlu kimseler göz sağlığını ihmal etmeden damlalarına devam edebilir.
RAMAZAN'DA GÖZ DAMLASI KULLANMAK ORUCA ZARAR VERİR Mİ?
Ramazan döneminde göz damlası kullanmak oruca herhangi bir zarar vermez. Yeme içme fiillerinden farklı olduğu ve göze giren miktarın çok sınırlı kaldığı belirtilir. Gözden emilen ilaç doğrudan sindirim sistemine gönderilmediği için orucun bozulmasına yol açmaz. Diyanet’in açıklamalarında, göz damlasının oruçlu kişiler için sakınca teşkil etmediği özellikle vurgulanmıştır. Bu nedenle göz rahatsızlığı yaşayan veya düzenli damla kullanmak zorunda kalanların orucuna devam etmesinde hiçbir sorun görülmez. Ayrıca uzmanlar, tedaviye ara vermenin göz sağlığı açısından riskli olabileceğini hatırlatır. Bu yaklaşım, İslam âlimlerinin birbiriyle uyumlu görüşleriyle de desteklenir.