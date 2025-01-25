Göz kanserinin 7 gizli belirtisi: Gençler arasında hızla yayılıyor, bilim insanları endişeli

Son dönemlerde gençler arasında yayılım gösteren göz kanseri, kendisini genellikle 7 belirtiyle ele veriyor. Göz kanseri semptomlarının çoğu kişi tarafından fark edilmediğini belirten uzmanlar, sinsice büyüyebilen hastalığın yaygın türünün ''oküler melanom'' olduğunu ifade ediyor. Göz kanserinde de birçok kanser türü gibi erken teşhis büyük önem taşıyor.

Göz kanserinin 7 gizli belirtisi: Gençler arasında hızla yayılıyor, bilim insanları endişeli - 1

Cancer Research UK verilerine göre, İngiltere'de göz kanseri vakaları son yıllarda yükselişe geçti. 1990’ların başından bu yana vaka sıklığı neredeyse üçte bir oranında bir artış gösteren göz kanseri, her ne kadar genellikle 50 yaş üzerindeki bireylerde görülse de, genç hastaların sayısındaki artış da dikkat çekiyor. Göz kanseri, çoğu zaman ilerleyene kadar fark edilmiyor, bu durum da hastalığın teşhis edilmesini zorlaştırıyor.

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Göz kanserinin 7 gizli belirtisi: Gençler arasında hızla yayılıyor, bilim insanları endişeli - 2

Göz kanserinin en sık görülen türleri arasında ise göz küresinin ortasında gelişen ve cilt kanseri olarak sınıflandırılan oküler melanom yer alıyor. Güneş ışığı ve solaryum gibi UV ışınları, bu kanser türünün gelişiminde büyük rol oynayabiliyor.

Göz kanserinin 7 gizli belirtisi: Gençler arasında hızla yayılıyor, bilim insanları endişeli - 3

Uzmanlar; görme kaybı, çevresel görüş zayıflaması, parıltılar veya gölgeli şekillerin görülmesi gibi ani değişikliklerin yanı sıra, gözdeki koyu lekeler, göz çevresindeki şişlikler ve yumrular gibi belirtilere karşı da uyarıyor.

Göz kanserinin 7 gizli belirtisi: Gençler arasında hızla yayılıyor, bilim insanları endişeli - 4

Göz doktoru Neil Laird, gözdeki kızarıklık veya tahrişin standart tedavilere rağmen devam etmesi durumunda bu durumun, ciddiye alınması gerektiğini vurguladı. Birçok kişinin görme bozukluklarını yaşlanma, stres veya ekran süresiyle ilişkilendirerek göz ardı ettiğine dikkat çeken Laird, erken dönemde tespit edilen bazı ince işaretlerin tedavi şansını artırabildiğini söyledi.

Göz kanserinin 7 gizli belirtisi: Gençler arasında hızla yayılıyor, bilim insanları endişeli - 5

Birinci derece akrabalarında melanom teşhisi bulunan bireylerin göz kanserine yakalanma riski ise yüzde 30 ile 50 arasında artıyor. UV ışınlarından korunmanın önemli olduğunu belirten Laird, “Kaliteli güneş gözlükleri takmak ya da günlük gözlüklerde UV koruma katmanı kullanmak, kanser olasılığını ciddi oranda azaltabilir'' diyor.

Göz kanserinin 7 gizli belirtisi: Gençler arasında hızla yayılıyor, bilim insanları endişeli - 6

Tıp otoriteleri, herkesin düzenli olarak göz muayenesine gitmesini öneriyor. Özellikle yüksek risk altında olan bireylerin, her yıl bir kez göz kontrollerini yaptırmaları tavsiye ediliyor. Erken teşhis durumunda göz kanseri tanısı konan kişilerin yaklaşık yüzde 95’i, bir yıl veya daha uzun süre hayatta kalabiliyor.

Göz kanserinin 7 gizli belirtisi: Gençler arasında hızla yayılıyor, bilim insanları endişeli - 7

GÖZ KANSERİNİN 7 BELİRTİSİ

  • Bulanık görme veya ani görme değişiklikleri
  • İristeki koyu lekeler
  • Işık parlamaları veya gölgeli şekiller
  • Göz çevresindeki yumrular
  • Kızarıklık veya tahriş
  • Şişkinlik
  • Çevresel görüş kaybı

Uzmanlar, bu belirtilerin görülmesi durumunda kesinlikle bir sağlık profesyoneline danışılması gerektiğini belirtiyor.

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