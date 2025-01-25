Göz kanserinin 7 gizli belirtisi: Gençler arasında hızla yayılıyor, bilim insanları endişeli

Cancer Research UK verilerine göre, İngiltere'de göz kanseri vakaları son yıllarda yükselişe geçti. 1990’ların başından bu yana vaka sıklığı neredeyse üçte bir oranında bir artış gösteren göz kanseri, her ne kadar genellikle 50 yaş üzerindeki bireylerde görülse de, genç hastaların sayısındaki artış da dikkat çekiyor. Göz kanseri, çoğu zaman ilerleyene kadar fark edilmiyor, bu durum da hastalığın teşhis edilmesini zorlaştırıyor.