GQ İngiltere Men Of The Year Ödülleri'nin after party görünümleri
ntv.com.tr
GQ dergisinin İngiltere edisyonunun Londra'da düzenlediği 2019 Men Of The Year gecesi sonrası ünlülerin katıldığı after party yapıldı. İşte ünlülerin parti çıkışı görüntüleri...
-
1
Londra'nın kuzeyinde, ünlü halkal ilişkiler şirketi sahibi Matthew Freud'un rezidansında düzenlenen after party'ye pek çok ünlü katıldı. David ve Victoria Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham da partiye gidenler arasındaydı. 20 yaşındaki Beckham, parti çıkışında bindiği araçta, alkolün de etkisiyle uyuklarken görüntülendi.
İşte partiye katılan diğer ünüler...
-
2Rita Ora
-
3Winnie Harlow
-
4Maya Jama ve AJ Odudu
-
5Charli XCX
-
6Jamie Redknapp
-
7Jemima Goldsmith
-
8Dexter Fletcher
-
9Immy Waterhouse
-
10Susanna Reid