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GQ Men of the Year 2018 ödülleri verildi

ntv.com.tr

GQ Men of the Year (Yılın Erkekleri) 2018 ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl 21’inci kez verilen GQ Men of the Year ödülleri; moda, siyaset, eğlence ve spor alanında başarılı kadın ve erkeklere takdim edildi. Yılın İlham Veren Kişisi, #MeToo hareketinin öncüsü Rose McGowan seçilirken; Yılın Şarkıcısı Dua Lipa, Yılın TV Oyuncusu Elisabeth Moss oldu. İşte İngiltere’nin başkenti Londra’daki Tate Modern’de gerçekleşen, kadınların damga vurduğu törende ödül alan isimler...

  • 1

    Dua Lipa (Şarkıcı)

  • 2

    Rose McGowan (Yılın İlham Veren Kişisi) (Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein hakkında ilk cinsel taciz iddiasını gündee getiren kişi olarak Hollywood’da #MeToo hareketinin başlamasına öncü oldu)

  • 3

    Galler Prensi Charles (Hayırseverlik Hizmetleri Nedeniyle Ömür Boyu Başarı Ödülü)

  • 4

    Harry Kane (Yılın Sporcusu)

  • 5

    Naomi Campbell (Moda İkonu)

  • 6

    Daniel Kaluuya (Yılın Oyuncusu)

  • 7

    Elisabeth Moss (Yılın TV Oyuncusu)

  • 8

    John Legend (Hogu Boss Stil Sahibi Erkek)

  • 9

    Sacha Baron Cohen-Komedyen (Editör Özel Ödülü)

  • 10

    Donatella Versace (Yılın Tasarımcısı)

  • 11

    Johnny Marr-Müzisyen (Ömür Boyu Başarı Ödülü)

  • 12

    Chadwick Boseman-ABD'li oyuncu (Uluslararası Erkek)

  • 13

    Charles Jeffrey (Çıkış Yapan Tasarımcı)

  • 14

    David Lammy (Yılın Siyasetçisi)

  • 15

    Tom Bateman (Hugo Boss Çıkış Yapan Oyuncu)

  • 16

    Jonathan Yeo (Maddox Galeri Sanatçısı)

  • 17

    Michael Wolff (Yılın Yazarı)

  • 18

    Jorja Smith (Çıkış Yapan Şarkıcı)

  • 19

    Jeff Goldblum-Oyuncu (Haig Club İkonu)

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