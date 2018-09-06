GQ Men of the Year 2018 ödülleri verildi
ntv.com.tr
GQ Men of the Year (Yılın Erkekleri) 2018 ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl 21’inci kez verilen GQ Men of the Year ödülleri; moda, siyaset, eğlence ve spor alanında başarılı kadın ve erkeklere takdim edildi. Yılın İlham Veren Kişisi, #MeToo hareketinin öncüsü Rose McGowan seçilirken; Yılın Şarkıcısı Dua Lipa, Yılın TV Oyuncusu Elisabeth Moss oldu. İşte İngiltere’nin başkenti Londra’daki Tate Modern’de gerçekleşen, kadınların damga vurduğu törende ödül alan isimler...
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1
Dua Lipa (Şarkıcı)
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2
Rose McGowan (Yılın İlham Veren Kişisi) (Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein hakkında ilk cinsel taciz iddiasını gündee getiren kişi olarak Hollywood’da #MeToo hareketinin başlamasına öncü oldu)
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3
Galler Prensi Charles (Hayırseverlik Hizmetleri Nedeniyle Ömür Boyu Başarı Ödülü)
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4
Harry Kane (Yılın Sporcusu)
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5
Naomi Campbell (Moda İkonu)
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6
Daniel Kaluuya (Yılın Oyuncusu)
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7
Elisabeth Moss (Yılın TV Oyuncusu)
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8
John Legend (Hogu Boss Stil Sahibi Erkek)
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9
Sacha Baron Cohen-Komedyen (Editör Özel Ödülü)
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10
Donatella Versace (Yılın Tasarımcısı)
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11
Johnny Marr-Müzisyen (Ömür Boyu Başarı Ödülü)
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12
Chadwick Boseman-ABD'li oyuncu (Uluslararası Erkek)
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13
Charles Jeffrey (Çıkış Yapan Tasarımcı)
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14
David Lammy (Yılın Siyasetçisi)
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15
Tom Bateman (Hugo Boss Çıkış Yapan Oyuncu)
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16
Jonathan Yeo (Maddox Galeri Sanatçısı)
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17
Michael Wolff (Yılın Yazarı)
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18
Jorja Smith (Çıkış Yapan Şarkıcı)
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19
Jeff Goldblum-Oyuncu (Haig Club İkonu)