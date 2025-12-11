GQ Türkiye Men of the Year 2025’e Aras Aydın’ın gözyaşları damga vurdu
11.12.2025 10:38
NTV - Haber Merkezi
GQ Türkiye Men of the Year ödülleri, dün akşam sahiplerini buldu. Birçok ünlü ismin ödüle layık görüldüğü geceye Aras Aydın'ın gözyaşları damga vurdu.
Birçok ünlü ismin katıldığı "GQ Men of the Year 2025" töreni 10 Aralık akşamı gerçekleşti. Sunuculuğunu Erkan Kolçak Köstendil ve Şükran Ovalı'nın üstlendiği ödül töreninde, başarıları ve stilleriyle dikkat çeken isimler ödüle layık görüldü.
Yılın Yükselen Yıldızı ödülünü oyuncu Burak Dakdak aldı. Geceye nişanlısı Leyla Tanlar ile katılan Dakak, ödülünü Demet Akbağ'ın elinden aldı.
Ünlü oyuncu Serkan Çayoğlu, Yılın Göz Alıcı Başarı ödülünün sahibi oldu. Ödül konuşmasında sektördeki 13'üncü yılı olduğunu belirten ünlü oyuncu, gurur duyduğunu söyledi. Çalışma arkadaşlarına ve ailesine teşekkür eden Çayoğlu, “En değerlim” diyerek eşi Özge Gürel'e de teşekkür etti.
GQ Men of The Year'ın "Zamansızlık" ödülünü Okan Bayülgen aldı. Bayülgen'e ödülü, şarkıcı Mirkelam tarafından takdim edildi.
“Uzak Şehir” dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Sinem Ünsal, Yılın Kadını ödülünün sahibi oldu. Ünlü isim, geceye kendisi gibi oyuncu sevgilisi Berk Cankat ile katıldı.
Nicole Kidman’lı Nine Perfect Strangers'da oynayan ve Venedik Festivali'nin Premio Kineo Ödülleri'nde "Uluslararası En İyi Erkek Dizi Oyuncusu" ödülünü aldı.
Başarılarıyla 2025’e damga vuran oyuncu Aras Aydın, gecede "Yılın Uluslararası Başarı Ödülü"ne layık görüldü.
Ödül sonrası yaptığı konuşmada Eylül ayında hayatını kaybeden babasından söz eden ve gözyaşlarına boğulan Aras Aydın, "Bu ödülü birick annem için alıyorum" dedi.
Geceye birlikte katıldığı Melis Birkan'dan da bahsetmeden edemeyen Aydın, "Melis bugün beni en önden izliyor, sevgilim, güzel karım, iyi ki bu kadar ışıklısın, yolumu, günümü hayatımı, bu karanlığımı aydınlatmaya yetiyorsun" diye konuştu. Melis Birkan da gözyaşlarına hakim olamadı.
Yılın Oyuncusu Ödülü'nün sahibi Kuruluş Orhan'ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu oldu. Ünlü isme ödülünü İbrahim Selim takdim etti.
Gecede GQ Men of The Year'ın Onur ödülünü de Mazhar Alanson aldı. Uzun süre sonra ilk kez bir gecede görülen Alanson, Özkan Uğur'un vefatından beri kalabalığa karışmadığını ifade etti.
Kısa bir süre önce kızını da kaybeden usta isme ödülünü Kenan Doğulu verdi.
Yılın Hype ödülünü rapçi Emirhan Çakal aldı. Ödül, Çakal'a Devran Bülbül tarafından takdim edildi.
Bir dönem Dilan Çiçek Deniz'le yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin, Yılın Stil Sahibi Erkeği ödülünü Zeynep Bastık'tan aldı.
Yılın Müzik İnsanı ödülünün sahibi şarkıcı Edis Görgülü oldu. Edis ödülünü Aleyna Tilki'den aldı.
Yılın Sporcu İnsanı ödülünü Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen aldı.