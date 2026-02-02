Grammy Ödülleri sahiplerini buldu, bir ilk yaşandı. İşte Grammy'nin kazananları
02.02.2026 09:26
Son Güncelleme: 02.02.2026 10:13
NTV - Haber Merkezi
Amerikan müzik endüstrisinde büyük bir öneme sahip Grammy Ödülleri, 1957'den bu yana veriliyor. Bu yıl 68'incisi düzenlenen törende bir çok eser ödüle layık görüldü.
YILIN ŞARKISI
Yılın şarkısı ödülünü Billie Eilish Wildflower şarkısıyla kazandı. 17 Mayıs 2024'te yayınlanan şarkı, Eilish ve kardeşi Finneas O'Connell tarafından yazıldı. 68'inci Grammy müzik ödüllerinde yılın şarkısı olarak ödüle layık görüldü.
9 KATEGORİDE YARIŞTI
Kendrick Lamar, 9 kategoride yarıştı. En iyi Rap şarkı, En iyi rap performans, rap albüm ve melodik rap performans ödüllerini evine götürdü. Lise yıllarından beri müzikle içli dışlı olan sanatçı Grammy ödül töreninde bir çok ödülü kucakladı.
PROTESTOLAR KIRMIZI HALIYI SALLADI
Porto Rikolu sanatçı Bad Bunny ise en iyi Latin şarkısı ödülüne layık görüldü. Şarkıcı ödülünü alırken göçmen gümrük muhafaza ekiplerine karşı "ICE Dışarı" diye bağırdı.