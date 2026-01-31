Grammy Ödülleri'ne geri sayım. Törenle ilgili bilmeniz gereken her şey
31.01.2026 13:10
NTV - Haber Merkezi
Bu yıl 68'incisi düzenlenecek Grammy Ödül Töreni için geri sayım başladı. 1 Şubat'ta gerçekleşecek törenle ilgili bilmeniz gereken detaylar...
Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden olan Grammy Ödülleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bu yıl 68'incisi kez düzenlenecek olan Grammy Ödül Töreni, 1 Şubat 2026'da yapılacak.
1 Şubat Pazar günü Los Angeles'taki Crypto.com Arena'da gerçekleşecek törenin sunuculuğunu Trevor Noah üstlenecek.
KENDRICK LAMAR 9 DALDA ADAYLIK ELDE ETTİ
2026 Grammy adaylarına altıncı stüdyo albümü "GNX" ile "Yılın Albümü", "Yılın Şarkısı" ve "Yılın Kaydı" gibi en prestijli dallar dahil dokuz adaylıkla rapçi Kendrick Lamar damga vurdu.
Daha önce 14 kez Grammy ödülü kazanan Lady Gaga da "Mayhem" isimli albümüyle 7 dalda aday gösterildi.
Lady Gaga'yı 6 adaylıkla takip eden isimler de Bad Bunny, Sabrina Carpenter ve Leon Thomas oldu. Doechii, SZA, Andrew Watt, Tyler, the Creator gibi isimler ise 5 dalda aday gösterildi.
Addison Rae, ROSE, PinkPantheress, Djo, Zach Top ve Lola Young gibi isimler ise kariyerlerinde ilk kez Grammy'ye aday gösterildi.
TARİHE GEÇEBİLİRLER
Eğer Bad Bunny Yılın Albümü ödülünü kazanırsa bu ödülü kazanan ilk İspanyol şarkıcı olarak tarihe geçebilir. Kendrick Lamar ya da Tyler, the Creator yılın albümü ödülünü kazanırsa bunu başaran ilk solo erkek rapçi olabilirler.
Grammy Ödül Töreni'nde Sabrina Carpenter, Justin Bieber, Pharrell Williams, Clipse, Leon Thomas, Katseye, Sombr, Addison Rae ve Alex Warren sahne alacak.
GRAMMY ÖDÜLLERİ'NE İKİ YENİ KATEGORİ
Öte yandan 68'inci Grammy Ödülleri'ndeki bir diğer ilk ise yeni kategoriler olacak. Grammy'de 2026 yılından itibaren En İyi Albüm Kapağı ve En İyi Geleneksel Country Albümü ödülleri verilecek.
Daha önce verilen En İyi Country Albümü ödülü ise artık En İyi Modern Country Albümü adı altında sahiplerini bulacak.
Grammy Ödülleri'nde hangi sanatçıların ödül alacağı heyecanla bekleniyor.