Grammy Ödülleri'ne geri sayım. Törenle ilgili bilmeniz gereken her şey

Öte yandan 68'inci Grammy Ödülleri'ndeki bir diğer ilk ise yeni kategoriler olacak. Grammy'de 2026 yılından itibaren En İyi Albüm Kapağı ve En İyi Geleneksel Country Albümü ödülleri verilecek.

Daha önce verilen En İyi Country Albümü ödülü ise artık En İyi Modern Country Albümü adı altında sahiplerini bulacak.

Grammy Ödülleri'nde hangi sanatçıların ödül alacağı heyecanla bekleniyor.