Greta Thunberg ödülünü bağışladı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg’in bie Danimarka vakfından kazandığı 100 bin dolarlık ödülü, salgın için bağışladığını duyurdu.
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01.05.2020 - 13:52
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg’in bie Danimarka vakfından kazandığı 100 bin dolarlık ödülü, salgın için bağışladığını duyurdu.
Açıklamada 17 yaşındaki aktivistin “İklim krizi gibi koronavirüs salgını da çocuk hakları krizidir” sözlerine yer verildi.
“Hem şimdi hem de uzun vadede tüm çocukları etkileyecek. Ancak en çok etkilenenler savunmasız gruplar olacak” diyen Thunberg, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çocukların hayatlarını kurtarmak, sağlığını korumak ve eğitime devam etmek için UNICEF'in hayati çalışmalarını desteklemede herkesin bana katılmasını ve bir adım atmasını istiyorum."
Kuruluşun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Thunberg, 100 bin dolarlık ödülü kısa süre önce küresel aktivizm faaliyetleri için Human Act (İnsanlık Yasası) adlı sivil toplum kuruluşundan almıştı.
Yoksullukla mücadele etmeyi amaçlayan Danimarka merkezli Human Act’in de 100 bin dolarlık bağışla Thunberg’e eşlik edeceği ifade edildi.
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