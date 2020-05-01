Greta Thunberg ödülünü bağışladı

“Hem şimdi hem de uzun vadede tüm çocukları etkileyecek. Ancak en çok etkilenenler savunmasız gruplar olacak” diyen Thunberg, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çocukların hayatlarını kurtarmak, sağlığını korumak ve eğitime devam etmek için UNICEF'in hayati çalışmalarını desteklemede herkesin bana katılmasını ve bir adım atmasını istiyorum."





