Greta Thunberg yine ödülünü bağışladı

Merkezi Portekiz’de bulunan Gulbenkian Vakfı tarafından İnsanlık Ödülü’ne layık görülen genç aktivist Greta Thunberg, 1 milyon euro değerindeki ödülü iklim kriziyle mücadelede kullanılması için çeşitli gruplara bağışladı

21.07.2020 - 17:35

Greta Thunberg yine ödülünü bağışladı - 1
Portekiz'in Lizbon kentinde bulunan Gulbenkian Vakfı tarafından her yıl verilen İnsanlık Ödülü’ne layık görülen İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ödülünü bağışladı.


Greta Thunberg yine ödülünü bağışladı - 2
Greta, 1 milyon euroluk ödülünü iklim krizini durdurmak ve çevreyi korumak için mücadele eden çeşitli gruplara dağıtma kararı aldı.


Greta Thunberg yine ödülünü bağışladı - 3
Bir video aracılığıyla açıklama yapan Greta, “Bu hayal edebileceğimden daha fazla para, ancak tüm ödül parası vakfım aracılığıyla iklim krizinden ve ekolojik krizden etkilenen insanlara yardım etmek için çalışan farklı organizasyon ve projelere bağışlanacak” dedi.


Greta Thunberg yine ödülünü bağışladı - 4
Ödülün 100 bin euroluk ilk kısmının Amazon bölgesinde koronavirüs salgınıyla mücadele eden ‘SOS Amazonia’ adlı gruba bağışlanacağı belirtildi. 100 bin euroluk ikinci bir bağışın da ekolojik tahribatı uluslararası suç olarak kabul ettirmek konusundaki mücadelesi nedeniyle ‘Stop Ecocide Foundation’a yapılacağı açıklandı.


Greta Thunberg yine ödülünü bağışladı - 5
Greta, genç kuşakları iklim değişikliğine karşı harekete geçirebilmesi ve devam eden statükoyu değiştirmek için inatçı bir şekilde mücadele etmesi nedeniyle ödüle layık görüldü.


Greta Thunberg yine ödülünü bağışladı - 6
Genç aktivist daha önce bie Danimarka vakfından kazandığı 100 bin dolarlık ödülü salgın için bağışladığını duyurmuştu.

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