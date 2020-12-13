Greta Thunberg'den dünya liderlerine veryansın: Vaktimizi boş sözlerle harcıyoruz

Thunberg, buna karşın, insanlığın bu hızla devam etmesi halinde "1,5 derece hedefi için geriye kalan karbon bütçesinin 7 yıl içinde biteceği" uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) ve araştırma grupları geçen hafta yaptıkları açıklamada, sera gazı emisyonlarını azaltma taahhütlerinin, tecrit önlemleri ve pandemi nedeniyle emisyonlarda yaşanan düşüşe rağmen bu yüzyılda ısınmayı 3 derecenin üstüne çıkaracak şekilde bir artışı beraberinde getireceğini belirtti.