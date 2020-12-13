Greta Thunberg'den dünya liderlerine veryansın: Vaktimizi boş sözlerle harcıyoruz
17 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, paylaştığı video mesajda, iklim krizine dair "uzak ve varsayımsal hedefler konduğunu" belirterek hükümetlerin "boş sözler" sarf ettiğini söyledi.
İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg paylaştığı video mesajda, iklim krizine dair "uzak ve varsayımsal hedefler konduğunu" belirterek hükümetlerin "boş sözler" sarf ettiğinden bahsetti.
12 Aralık 2015'te 196 ülke tarafından kabul edilen Paris Anlaşması'nın üzerinden tam 5 yıl geçerken, Thunberg "gerekli eylemlerin hâlâ görünürde olmadığını" söyledi.