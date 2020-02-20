Greta Thunberg’in kardeşi Beata müzikal yıldızı oluyor

Mücadelesiyle pek çok iklim aktivistine ilham veren ve BM İklim Zirvesi’nde yaptığı konuşmada “Hayallerimi çaldınız” sözleriyle hafızalara kazınan Greta Thunberg’in kardeşi sanatla ilgileniyor.
17 yaşındaki İsveçli aktivistin 14 yaşındaki kardeşi Beata Ernman, opera şarkıcısı olan annesinin izinden gidiyor. Beata, annesi Malena Ernman ile birlikte bir müzikalde rol alacak.
İsveç’in başkenti Stockholm’de eylül ayında sahnelenmeye başlanacak Forever Piaf (Sonsuza Kadar Piaf) adlı müzikalde Beata, efsane Fransız şarkıcı Edith Piaf'ın gençliğini canlandıracak. Annesi Malena ise Piaf’ın geç dönemlerini oynayacak.
Alman haber ajansı DPA’ya konuşan Beata, “Kendimi bildim bileli dans edip şarkı söylüyorum. Piaf’ın ölümsüz müziğini icra edebilmek bir rüyanın gerçekleşmesi gibi” dedi.
Babaları Svante Thunberg’in soyadını taşıyan Greta, kız kardeşi için, “Yetenekli kız kardeşim Beata Ernman’la gurur duyuyorum” paylaşımı yapmıştı.
Beata da ablası Greta’nın başlattığı İklim İçin Okul Grevi’nde defalarca boy göstermişti.
Greta ve Beata'nın annesi Malena Ernman, oldukça tanınmış bir mezzo-soprano. Ernman, 2009'daki Eurovision Şarkı Yarışması'nda La Voix isimli şarkıyla ülkesi İsveç'i temsil etmişti.