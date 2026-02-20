Grey's Anatomy yıldızı Eric Dane hayatını kaybetti
20.02.2026 08:29
NTV - Haber Merkezi
"Grey's Anatomy", "Euphoria" gibi yapımlarla tanınan Eric Dane, ALS hastalığına yakalandığını açıklamasından yaklaşık bir yıl sonra 53 yaşında hayatını kaybetti.
“Euphoria”, “Tehlikeli Sular”, “Grey's Anatomy”, “X-Men: Son Direniş” ve “Bad Boys: Ya Hep Ya Hiç” gibi yapımlarla tanınan ünlü aktör Eric Dane'e geçen yıl ALS teşhisi konuldu.
Ünlü isim, hastalığını "ALS hastalığına yakalandım. Hayatımın geri kalanında sevgi dolu ailem yanımda olduğu için minnettarım" diye açıklamıştı.
Bundan yaklaşık bir yıl sonra Eric Dane'den kötü haber geldi. Ünlü oyuncu, 53 yaşında vefat etti. Acı haberi, ailesi "Büyük bir üzüntüyle bildiriyoruz ki, Eric Dane, ALS hastalığıyla verdiği cesur mücadelenin ardından Perşembe günü vefat etmiştir" diye duyurdu.
İKİ ÇOCUK BABASIYDI
Ünlü oyuncunun son günlerini eşi Rebecca Gayheart ve iki kızı Billie ve Georgia ile geçirdiği söylendi.
Dane'in ailesinden gelen açıklamanın devamında "Onu çok özleyeceğiz ve her zaman sevgiyle anacağız. Eric hayranlarını çok seviyordu ve aldığı sevgi ve desteğe sonsuza dek minnettar kalacak" ifadeleri kullanıldı.
"KIZLARIMDAN AYRILMA İHTİMALİM ÇOK YÜKSEK"
Öte yandan Eric Dane, geçen yaz katıldığı bir programda ALS hastalığına yakalanmasına öfkelendiğini söylemişti.
Babasını 7 yaşında kaybeden Dane, "Babam ben küçükken benden alındı. Ve şimdi kızlarım çok küçükken onlardan ayrılma ihtimalim çok yüksek" demişti.
ALS HASTALIĞI NEDİR?
Halk arasında kas erimesi olarak da bilinin Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hızlı ilerleyen ve genellikle ölümcül olabilen nörolojik bir hastalıktır.
BİRÇOK PROJEDE YER ALDI
1972'de San Francisco'da doğan Eric Dane, oyunculuk için Los Angeles'a taşındıtan sonra televizyon kariyerine 1993'te "Wonder Years" dizisiyle başladı.
Ardından birçok projede farklı farklı rollerde oynayan ünlü isim, 2005 yılında, “Grey's Anatomy” dizisinin 2. sezonunda Dr. Mark Sloan karakteriyle konuk oyuncu olarak katıldı. Ancak karakteri çok sevilince ana kadroya dahil olan Dane, 8 sezona kadar dizide rol aldı.
2019'da HBO'nun "Euphoria" dizisinde Cal Jacobs karakterine hayat verdi. Dizinin üçüncü sezonu nisan ayında yayınlanacak.
Dane son olarak "Borderline," "Into the Beautiful" ve "Family Secrets" gibi filmlerde de rol aldı.