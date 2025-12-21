Gribe karşı doğal antibiyotik. Kilosu 500 TL, bir bardağı bile etkili
21.12.2025 14:32
İHA
Kış aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşlar hastalıklara doğal çareler arıyor. Gribe karşı Doğu Anadolu'da dağ kekiği olarak bilinen kışlık zahter çayına ilgi arttı.
DOĞAL ANTİBİYOTİK
Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte grip, soğuk algınlığı ve üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış yaşanırken kimyasal ilaçlara alternatif olarak bitkisel çözümleri tercih eden vatandaşlar, kış aylarının vazgeçilmez içecekleri arasında yer alan ve doğal ilaç doğal antibiyotik olarak bilinen zahter çayına ilgi gösteriyor. Zahter bitkisinin satışında yoğunluk yaşadıklarını belirten aktarlar zahter çayının hazırlanışını "Zahteri önce sıcak suda soğuk suyla ıslarız. Soğuk suyla ısladıktan sonra çay süzeğine koyarız. Sonra süzeği bardağın üzerine koyup o şekilde üzerinden sıcak su geçiririz." şeklinde anlattı.
KİLOSU 500 TL
Zahterin ot olarak da çay olarak da uygun fiyata müşterilere sunulduğunu ifade eden aktar Sedat Turan, "Bir tutam zahterden nereden baksan bir 5-6 çay bardağı çıkarabilirsiniz. Yani şunu tek seferde kullanmanıza gerek yok. 100 gramını 50 liradan satıyoruz. Kilosu 500 liraya geliyor. Zaten alanlar da en fazla 200 gram 300 gram şeklinde alıyorlar. Çok almanıza gerek yok. Bardakla içildiğinde bizim burada çay ocakları 10 TL'ye kafeler 20-25 liraya satıyor. Öyle çok pahalı bir içecek değil" ifadelerini kullandı.