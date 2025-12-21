Gribe karşı doğal antibiyotik. Kilosu 500 TL, bir bardağı bile etkili

Zahterin ot olarak da çay olarak da uygun fiyata müşterilere sunulduğunu ifade eden aktar Sedat Turan, "Bir tutam zahterden nereden baksan bir 5-6 çay bardağı çıkarabilirsiniz. Yani şunu tek seferde kullanmanıza gerek yok. 100 gramını 50 liradan satıyoruz. Kilosu 500 liraya geliyor. Zaten alanlar da en fazla 200 gram 300 gram şeklinde alıyorlar. Çok almanıza gerek yok. Bardakla içildiğinde bizim burada çay ocakları 10 TL'ye kafeler 20-25 liraya satıyor. Öyle çok pahalı bir içecek değil" ifadelerini kullandı.