Grimes'e Elon Musk eleştirisi: Böyle bir adamla nasıl uyuyorsun?

Musk'ın altıncı çocuğunun annesi olan 33 yaşındaki Grimes, bir süre önce yayınladığı bir videoya gelen, "Gezegeni ve insanlığı yok eden adamla birlikte nasıl uyuyorsun?" yorumunu yapan bir hayranına yanıt verdi.

Grimes yanıtında, "Bunları nasıl yapıyor? Tüm kariyeri, seyahat / enerji gibi hayatı sürdürülebilir ve çevreci hale getirmekle ilgili. Derin bir dalışa değer" ifadesini kullandı.