Grimes'ten Elon Musk'a: Lütfen buna son ver



Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk’ın sevgilisi şarkıcı Grimes, Elon Musk’ın Twitter’da yaptığı paylaşımların ardından sosyal medyadan ünlü Musk'a seslendi.

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26.07.2020 - 09:42

Elon Musk’ın Twitter’da yaptığı paylaşımının ardından Grimes sevgilisinden durmasını ve telefonu kapatmasını istedi.







Grimes, “Seni seviyorum ama lütfen telefonu kapat ya da beni ara" dedi.







Grimes, "Nefrete dayanamıyorum. Lütfen buna son ver. Kalbinde başka şeylerin olduğunu biliyorum" ifadelerini kullandı.





Grimes paylaşımını kaldırsa da Musk’ın tweetleri hala sayfasında bulunuyor. Musk bahsi geçen paylaşımının öncesinde, “Twitter berbat” diye başka bir paylaşım yapmıştı.







Musk kısa süre önce ABD’de başkanlık seçimlerine dahil olduğunu söyleyen Kanye West’e destek vereceğini açıklayarak tartışma yaratmış ve Musk daha sonra West’in Forbes’a verdiği röportajın ardından desteğini çektiğini söylemişti.