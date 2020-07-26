Grimes'ten Elon Musk'a: Lütfen buna son ver

Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk’ın sevgilisi şarkıcı Grimes, Elon Musk’ın Twitter’da yaptığı paylaşımların ardından sosyal medyadan ünlü Musk'a seslendi.

26.07.2020 - 09:42

Grimes'ten Elon Musk'a: Lütfen buna son ver - 1
Elon Musk’ın Twitter’da yaptığı paylaşımının ardından Grimes sevgilisinden durmasını ve telefonu kapatmasını istedi.


Grimes'ten Elon Musk'a: Lütfen buna son ver - 2
Grimes, “Seni seviyorum ama lütfen telefonu kapat ya da beni ara" dedi.


Grimes'ten Elon Musk'a: Lütfen buna son ver - 3
Grimes, "Nefrete dayanamıyorum. Lütfen buna son ver. Kalbinde başka şeylerin olduğunu biliyorum" ifadelerini kullandı.

Grimes'ten Elon Musk'a: Lütfen buna son ver - 4
Grimes paylaşımını kaldırsa da Musk’ın tweetleri hala sayfasında bulunuyor. Musk bahsi geçen paylaşımının öncesinde, “Twitter berbat” diye başka bir paylaşım yapmıştı.


Grimes'ten Elon Musk'a: Lütfen buna son ver - 5
Musk kısa süre önce ABD’de başkanlık seçimlerine dahil olduğunu söyleyen Kanye West’e destek vereceğini açıklayarak tartışma yaratmış ve Musk daha sonra West’in Forbes’a verdiği röportajın ardından desteğini çektiğini söylemişti.

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