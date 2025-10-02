Grip en hızlı nasıl geçer? Hızlı iyileşmenin yolu

SUSUZ KALMAYIN

Yüksek ateş, grip hastalığının yaygın bir belirtisidir ve terlemeye neden olabilir. Bazı kişilerde kusma veya ishal gibi belirtiler de görülebilir. Bu durum sizi susuz bırakabilir. Bu süre zarfında vücudunuzun bol sıvıya ihtiyacı vardır. Hem kaybedilen sıvıları yerine koymak hem de bağışıklık sisteminizin enfeksiyonla mücadelesini desteklemek için. Bol su için. Ayrıca susuz kalmamak için bitki çayları ve şekersiz elektrolitler de tüketebilirsiniz. Kafein ve alkolden uzak durun, çünkü bunlar sizi daha fazla susuz bırakabilir.