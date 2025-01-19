Guava ve Amla: Hangisi daha fazla C vitamini içerir?

Amla, kan şekerini yönetmek için harika bir meyvedir. İnsülin duyarlılığını iyileştirmeye yardımcı olur ve kan şekeri yükselmelerini azaltır. Ayrıca, antioksidanları ve C vitamini içeriği kan damarlarını güçlendirir ve kolesterol seviyelerini iyileştirir.



Her iki meyve de kalp sağlığına uygundur ve diyabet dostudur, ancak amla'nın kolesterol yönetimi için ek faydaları vardır.



Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.