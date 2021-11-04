Gucci'nin açık hava podyumunda ünlüler geçidi

Oscar için her yıl kırmızı halının serildiği Hollywood'daki Dolby Tiyatrosu'nun dışı Gucci sayesinde açık hava podyumuna dönüştü. Renkli defileyi Billie Eilish, Miley Cyrus gibi ünlü isimler takip ederken Jared Leto, Macaulay Culkin ve Jodie Turner-Smith gibi isimler, 'Aşk Geçit Töreni' adlı podyum şovuna bizzat katılarak seyircilere sürpriz yaptı.

Haberler - ntv.com.tr 04.11.2021 - 07:20 | Son Güncelleme : 04.11.2021 - 07:32

Gucci'nin açık hava podyumunda ünlüler geçidi - 1

Önceki gün Hollywood Bulvarı'nda, Gucci'nin 'Aşk Geçit Töreni' adlı defilesi gerçekleştirildi.

Aşk Geçit Töreni, Oscar için her yıl kırmızı halının serildiği Dolby Tiyatrosu'nun dışında gerçekleşti. Defile sayesinde ünlü cadde, açık hava podyumuna dönüştü.

Gucci'nin açık hava podyumunda ünlüler geçidi - 2

Gucci'nin yaratıcı yönetmeni Alessandro Michele'nin elinden çıkma bir dizi yeni tasarımın ilk gösterimine kalabalık modasever topluluğunun yanında Miley Cyrus, Lizzo ve Billie Eilish gibi ünlüler de katıldı.

Gucci'nin açık hava podyumunda ünlüler geçidi - 3

Gösterinin zamanlaması olağandışıydı. Çünkü Londra, Milano, Paris veya New York moda haftalarının bir parçası değildi.

Alessandro Michele, Mayıs 2020'de Gucci'nin geleneksel moda takvimini terk edeceğini, yılda iki kez kendi bağımsız şovlarını düzenleyeceklerini duyurmuştu.

Gucci'nin açık hava podyumunda ünlüler geçidi - 4

Bazı ünlüler, defileyi sadece izlemekle kalmayıp podyumda da yürüdü. İşte o isimlerden biri Oscar'lı aktör Jared Leto idi.

Gucci'nin açık hava podyumunda ünlüler geçidi - 5

49 yaşındaki oyuncunun markayla özel bir bağlantısı da var. Lady Gaga ve Adam Driver'ın da rol aldığı, bu ay gösterime girecek olan olan House of Gucci filminde Paolo Gucci'yi oynadı.

Gucci'nin açık hava podyumunda ünlüler geçidi - 6

İngiliz oyucu Jodie Turner-Smith, tasarımcının yeni koleksiyonundan göz alıcı kırmızı ve yeşil tüylü bir palto giydi.

Turner-Smith en çok Queen & Slim'daki rolüyle tanınıyor.  Bu yılın başlarında Channel 5 için üç bölümlük bir dizide Anne Boleyn'i canlandırdı.

Gucci'nin açık hava podyumunda ünlüler geçidi - 7

Belki de podyumdaki en şaşırtıcı model, Evde Tek Başına filminin çocuk yıldızı Macaulay Culkin'di.

Kardeşi Kieran şu anda Emmy ödüllü dizi Succession'ın üçüncü sezonunda rol alırken, Culkin yetişkin hayatında biraz daha  geri planda kalmayı tercih etti.

Gucci'nin açık hava podyumunda ünlüler geçidi - 8

Grammy adayı şarkıcı Phoebe Bridgers da defileye katıldı ve yılan derisi desenli çizmelerle tamamlanan gotik siyah kıyafetiyle Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda yürüdü.

Gucci'nin açık hava podyumunda ünlüler geçidi - 9

Etkinlikte ünlü şarkıcılar Lizzo ve Miley Cyrus da gösteri kaldırımında birbirlerini selamlarken görüldü. Cyrus daha sonra, Billie Eilish ile de karşılaştı.

İkili, fotoğrafçılar için eğlenceli pozlar verdi.

Gucci'nin açık hava podyumunda ünlüler geçidi - 10

İşte Gucci'nin 'Aşk Geçit Töreni'nden yansıyanlar...

Gucci'nin açık hava podyumunda ünlüler geçidi - 11
Gucci'nin açık hava podyumunda ünlüler geçidi - 12
Gucci'nin açık hava podyumunda ünlüler geçidi - 13
Gucci'nin açık hava podyumunda ünlüler geçidi - 14
Gucci'nin açık hava podyumunda ünlüler geçidi - 15
Gucci'nin açık hava podyumunda ünlüler geçidi - 16
Gucci'nin açık hava podyumunda ünlüler geçidi - 17
Gucci'nin açık hava podyumunda ünlüler geçidi - 18
Gucci'nin açık hava podyumunda ünlüler geçidi - 19
Gucci'nin açık hava podyumunda ünlüler geçidi - 20
Gucci'nin açık hava podyumunda ünlüler geçidi - 21
Gucci'nin açık hava podyumunda ünlüler geçidi - 22
Gucci'nin açık hava podyumunda ünlüler geçidi - 23
Gucci'nin açık hava podyumunda ünlüler geçidi - 24
Gucci'nin açık hava podyumunda ünlüler geçidi - 25

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