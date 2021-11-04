Gucci'nin açık hava podyumunda ünlüler geçidi

Haberler - ntv.com.tr 04.11.2021 - 07:20 | Son Güncelleme : 04.11.2021 - 07:32
Önceki gün Hollywood Bulvarı'nda, Gucci'nin 'Aşk Geçit Töreni' adlı defilesi gerçekleştirildi.
Aşk Geçit Töreni, Oscar için her yıl kırmızı halının serildiği Dolby Tiyatrosu'nun dışında gerçekleşti. Defile sayesinde ünlü cadde, açık hava podyumuna dönüştü.
Gucci'nin yaratıcı yönetmeni Alessandro Michele'nin elinden çıkma bir dizi yeni tasarımın ilk gösterimine kalabalık modasever topluluğunun yanında Miley Cyrus, Lizzo ve Billie Eilish gibi ünlüler de katıldı.
Gösterinin zamanlaması olağandışıydı. Çünkü Londra, Milano, Paris veya New York moda haftalarının bir parçası değildi.
Alessandro Michele, Mayıs 2020'de Gucci'nin geleneksel moda takvimini terk edeceğini, yılda iki kez kendi bağımsız şovlarını düzenleyeceklerini duyurmuştu.
Bazı ünlüler, defileyi sadece izlemekle kalmayıp podyumda da yürüdü. İşte o isimlerden biri Oscar'lı aktör Jared Leto idi.
49 yaşındaki oyuncunun markayla özel bir bağlantısı da var. Lady Gaga ve Adam Driver'ın da rol aldığı, bu ay gösterime girecek olan olan House of Gucci filminde Paolo Gucci'yi oynadı.
İngiliz oyucu Jodie Turner-Smith, tasarımcının yeni koleksiyonundan göz alıcı kırmızı ve yeşil tüylü bir palto giydi.
Turner-Smith en çok Queen & Slim'daki rolüyle tanınıyor. Bu yılın başlarında Channel 5 için üç bölümlük bir dizide Anne Boleyn'i canlandırdı.
Belki de podyumdaki en şaşırtıcı model, Evde Tek Başına filminin çocuk yıldızı Macaulay Culkin'di.
Kardeşi Kieran şu anda Emmy ödüllü dizi Succession'ın üçüncü sezonunda rol alırken, Culkin yetişkin hayatında biraz daha geri planda kalmayı tercih etti.
Grammy adayı şarkıcı Phoebe Bridgers da defileye katıldı ve yılan derisi desenli çizmelerle tamamlanan gotik siyah kıyafetiyle Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda yürüdü.
Etkinlikte ünlü şarkıcılar Lizzo ve Miley Cyrus da gösteri kaldırımında birbirlerini selamlarken görüldü. Cyrus daha sonra, Billie Eilish ile de karşılaştı.
İkili, fotoğrafçılar için eğlenceli pozlar verdi.
İşte Gucci'nin 'Aşk Geçit Töreni'nden yansıyanlar...