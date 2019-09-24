Gucci'nin 'deli gömleği' tasarımına protesto
ntv.com.tr
Gucci'nin Milano Moda Haftası’nda tanıttığı 'deli gömleği' tasarımı, aynı defilede podyumda yürüyen model tarafından protesto edildi.
-
1
Gucci, tartışmalı bir 'deli gömleği' çağrışımlı tasarıma imza attı. Milano Moda Haftası’ndaki 2020 İlkbahar-Yaz koleksiyonunda yer alan 'deli gömleği' çağrışımlı kıyafetler, defilede yürüyen bir model tarafından protesto edildi.
-
2
Defilede yer alan modeller deli gömleği çağrışımlı kıyafetlerle podyumda yürürken, Ayesha Tan Jones ellerini kaldırarak avuç içinde yazan yazıyı gösterdi.
-
3
Jones, “Ruh sağlığı moda değildir” yazısını göstererek, içinde yer aldığı defileyi ve markayı protesto etti.
-
4
Jones, sosyal medyadan yaptığı açıklamada da daha önce ruh sağlığı sorunları yaşayanların Gucci’nin tasarımlarını saldırgan bulduklarını belirtti.
-
5
Jones ayrıca, “Daha önce ruh sağlığı sorunlarıyla mücadele deneyimi yaşamış biri olarak; depresyon, anksiyete, bipolar bozukluk ve şizofreni sorunu yaşamış aile üyeleri ve sevdikleri de olan bir sanatçı ve model olarak, Gucci gibi dev bir moda evinin böyle feci bir anı moda konsepti olarak kullanması incitici ve duyarsız bir tavır” dedi.
-
6Jones’un pek çok takipçisi Gucci’nin kreasyonunun zevksiz olduğunu söylerken, oyuncu ve model Hari Nef, konsepti savunarak “Bu, deliliğin çekici hale getirilmesinden ziyade, kışkırtıcı bir boyun eğme hatırlatıcısıydı” dedi.