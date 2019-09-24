Gucci'nin 'deli gömleği' tasarımına protesto

Jones ayrıca, “Daha önce ruh sağlığı sorunlarıyla mücadele deneyimi yaşamış biri olarak; depresyon, anksiyete, bipolar bozukluk ve şizofreni sorunu yaşamış aile üyeleri ve sevdikleri de olan bir sanatçı ve model olarak, Gucci gibi dev bir moda evinin böyle feci bir anı moda konsepti olarak kullanması incitici ve duyarsız bir tavır” dedi.