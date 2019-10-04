Gucci’nin yeni yüzü: Armine Harutyunyan kimdir?
Milano Moda Haftası kapsamında Gucci'nin düzenlediği defilede podyuma çıkan Armine Harutyunyan, sıfır makyajla ve geleneksel modellik anlayışından meydan okuyan yüz hatlarıyla tüm modellerden daha fazla dikkat çekti. Birçok modelin hayallerini süsleyen Gucci defilesinde podyuma çıkan model aynı zamanda bir sanatçı ve grafik tasarımcı. İşte gündeme oturan Armine Harutyunyan hakkında merak edilenler.
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Kısa bir süre önce sona eren Milano Moda Haftası kapsamında Gucci'nin düzenlediği defilede genç bir model podyuma çıktı ve tüm dikkatleri üzerine çekti. 23 yaşındaki Armine Harutyunyan, defiledeki diğer tüm modelleri gölgede bıraktı. Yüzünde neredeyse sıfır makyaj olan genç modelin, özellikle yüz hatları geleneksel modellik anlayışından çok farklıydı.
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Kusursuz olmayan güzelliğiyle podyuma çıkan ve büyük ilgi çeken Armine Harutyunyan, bu yıl Gucci firmasının tanıtım yüzü olarak görev yapacak.
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3Üstelik Gucci genç modelin fotoğraflarını kurumsal hesaplarından paylaşmaya devam ediyor. Firmanın bu kadar radikal bir karar alıp moda dünyasının yerleşik kalıplarına meydan okumasının altında, benzerine 'sıfır beden' modellere karşı ortaya çıkan ve giderek yayılan "bedensel pozitivizm" akımında rastlanan bir fikir var.
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4Firma, ürünlerinin daha fazla akılda kalması için, kendisi de daha fazla dikkat çeken Armine Harutyunyan ile çalışmayı tercih etmiş. Ayrıca, güzellik konusunda geçerli olan ayrımcılığa da bir başkaldırı niteliğinde bu tercih.
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5Üstelik Armine Harutyunyan firmanın bu yıl için seçtiği tek tanıtım yüzü değil. Tıpkı onun gibi genel geçer model anlayışına uymayan ama estetiksiz ve makyajsız halleriyle çok çekici görünen kadın ve erkek modeller firmanın kampanyalarında görev alacak.
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6Milano Moda Haftası'nda birçok meslektaşının hayallerini süsleyen firmanın defilesine çıkan Harutyunyan sadece bir model değil aynı zamanda bir sanatçı.
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7Yerevan'da dünyaya gelen Armine Harutyunyan'ın dedesi Khachatur Azizyan da ülkesinin önde gelen sanatçılarından biri. Armine de onun izinden gitti ama dedesi gibi ressam olmak yerine illüstratör ve grafik tasarımcı olmayı tercih etti. Genç modelin annesi ise bir doktor.
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8İşte Armine Harutyunyan'ın Instagram paylaşımlarından bazıları.
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