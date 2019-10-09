Gucci’nin yeni yüzü: Armine Harutyunyan nasıl keşfedildi?
Milano Moda Haftası kapsamında Gucci'nin düzenlediği defilede podyuma çıkan Armine Harutyunyan ve Öykü Baştaş geleneksel modellik anlayışından meydan okuyan yüz hatlarıyla tüm dikkatleri üzerilerine çektiler. Peki ama herkesin konuştuğu bu iki model nasıl keşfedildi?
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1Dünyaca ünlü İtalyan markası Gucci, ‘Milano Moda Haftası’ndaki defilesine seçtiği mankenler nedeniyle ses getirdi. Markanın 2015 yılından bu yana kreatif direktörü Alessandro Michele, Öykü Baştaş ile Armine Harutyunyan’ı baş mankenleri olarak podyuma çıkardı. Marka, alışılmış güzellik algısını yıkarak adından söz ettirdi. Peki Öykü ve Armine marka tarafından nasıl keşfedildi?
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Posta'dan Müge Dağstanlı'nın haberine göre Öykü Baştaş keşfedilmesi için “Paris’te, 100 kızın kapıda beklediği bir seçmeye katılmıştım. Gucci için çalışan bir ekip o kalabalıkta yanıma geldi. Bana birkaç soru sordu. Sözlerimi ve tipimi etkileyici bulduklarını söylediler" dedi.
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Gucci için iş teklif ettiklerine önce inanmadığını belirten Baştaş "Marka, klasik güzellik algısını yıkmayı başardı” diye konuştu.
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4Armine Harutyunyan ise Konser izlerken teklif aldığın anlattı. Dünyanın konuştuğu genç Harutyunyan “Manken değilim, grafik bölümü öğrencisiyim. Berlin’de konser izlerken modayla ilgilendiğini söyleyen bir ekip yanıma geldi. İletişim numaralarımı istediler" dedi.
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Bir ay sonra Gucci defilesinin baş mankeni olarak podyuma çıktığına hala inanamadığın belirten Harutyunyan "Alessandro Michele’nin bambaşka bir güzellik algısı var" diye konuştu.
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