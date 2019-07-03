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Gül Sunal: Bu fotoğrafı 19 yıl önce yakama iğnelediler (Instagram'da ünlüler 3 Temmuz 2019)

Sanattan spora, televizyondan podyuma, gösteri dünyasının ünlü isimlerinin sosyal medya paylaşımları...

  • 1

    Gül Sunal

    "Bu fotoğrafı 19 yıl önce 3 Temmuzda yakama iğnelediler...
    Fotoğraf o günden beri cüzdanımda ..
    Biraz eskidi rengi soldu ama acı hala taptaze yepyeni.."


  • 2

    İrem Helvacıoğlu


  • 3

    Nurgül Yeşilçay

    "Ergenler evde temizlik yapıyo! Ben de havuz başında takılıyom!
    Ana gibi anayım!"


  • 4

    Ata Demirer

    "Ben kahvaltı hazırlarken çocuklar"


  • 5

    Şeyma Subaşı


  • 6

    Akın Akınözü

    "Askerden döndüğümde beni 2 milyonu aşmış daha da büyük bir aileyle karşıladığınız için sizlere çok teşekkür ederim..."


  • 7

  • 8

    Gökçe Bahadır


  • 9

    Amber Heard


  • 10

    Müge Boz
  • 11

  • 12

    Meryem Uzerli


  • 13

    Merve Oflaz


  • 14

    Hadise

    "Kendine güvenen şöyle gelsin"


  • 15

    Deren Talu


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