Gül Sunal: Bu fotoğrafı 19 yıl önce yakama iğnelediler (Instagram'da ünlüler 3 Temmuz 2019)

Sanattan spora, televizyondan podyuma, gösteri dünyasının ünlü isimlerinin sosyal medya paylaşımları...
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Gül Sunal
"Bu fotoğrafı 19 yıl önce 3 Temmuzda yakama iğnelediler...
Fotoğraf o günden beri cüzdanımda ..
Biraz eskidi rengi soldu ama acı hala taptaze yepyeni.."
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İrem Helvacıoğlu
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Nurgül Yeşilçay
"Ergenler evde temizlik yapıyo! Ben de havuz başında takılıyom!
Ana gibi anayım!"
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Ata Demirer
"Ben kahvaltı hazırlarken çocuklar"
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Şeyma Subaşı
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Akın Akınözü
"Askerden döndüğümde beni 2 milyonu aşmış daha da büyük bir aileyle karşıladığınız için sizlere çok teşekkür ederim..."
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Gökçe Bahadır
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Amber Heard
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Müge Boz
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Meryem Uzerli
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Merve Oflaz
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Hadise
"Kendine güvenen şöyle gelsin"
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Deren Talu