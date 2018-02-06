Gülben Ergen: Kendine inanırsan daha ötesi var (Spor yapan ünlüler)
Podyumda, sahnede, beyazperdede ya da televizyon ekranlarında görmeye alışık olduğumuz ünlü isimleri spor yaparken gösteren paylaşımlar dikkat çekiyor. Son olarak Gülben Ergen spor fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. İşte Ergen gibi formunu ve sağlığını spora borçlu olan ünlüler....
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1Gülben Ergen: Kendine inanırsan daha ötesi var
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Timur Acar
"Evet sallandık...Ama bunu daha da büyütüp her gün sallanıcaz, yok 4 ten sonra , ikindi de bir daha olacakmış gibi saçma şeylerle dallandırıp budaklandırmaya gerek yok... Bir an önce hayata geri dönüp, sevdiklerimiz ve ailemiz için gerekli önlemleri alıp ömrümüze devam etmemiz lazım.... o yüzden spor şart diyoruz ve en kısa zamanda depremle yaşamayı “artık” öğreniyoruz....."
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Gökçe Bahadır
Spor tutkusuyla bilinen oyuncu Gökçe Bahadır, spor yaparken çekilen bir karesini sosyal medyadan yayınladı.
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Gökçe Bahadır
Bahadır daha önce de bir karesini Instagram hesabından paylaşmıştı.
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5Çağla Şıkel: Spor sonrası huzur paha biçilemez
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6Tuvana Türkay: 4. Köprü :)
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Demet Özdemir
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8Sedef Avcı
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Özge Özpirinçci
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Nurgül Yeşilçay
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Eda Taşpınar
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12Josephine Skriver
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13BURCU ESMERSOY
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Jennifer Lopez
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VIN DIESELVin Diesel
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Emina Jahovic
Emina Jahovic spor yaparken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve altına No rest is worth anything, except the rest that is earned (Dinlenmeyi hak etmek gibisi yoktur) notu düştü.
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Özge Özpirinçci
Biz Böyleyiz filminin çekimleri için Çeşme'de olan Özge Özpirinçci, set arasında yoga yaparken çekilmiş fotoğrafını "Hiçbir şey düşünmemem gereken anları çok seviyorum!" notuyla paylaştı.
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18Duygu Sarışın
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Mine Tugay
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20Demet Özdemir
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Şeyma Subaşı
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22Yağmur Sarnıç
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23Ahmet Kural
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Barış Murat Yağcı
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25HATİCE
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26Gökçe Bahadır
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Bond 25’ın çekimleri sırasında düşen ve bacağından geçirdiği sakatlık sonucu setlere ara vermek zorunda kalan Daniel Craig spor salonunda... James Bond'un resmi twitter hesabından yayınlanan fotoğrafın altına 51 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki hafta başlayacak çekimlere geri dönmek için sıkı bir çalışma programı uyguladığı notu düşüldü.
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28Müjde Uzman spor salonunda çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı. 34 yaşındaki oyuncu paylaşımlarının arasına sahile inmeden önce a da yoğunluğunun arasında formda kalmak için yapabileceği, basit ama etkili hareketler videosunu eklemeyi de ihmal etmedi.
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29Kim Kardashian
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30IVANA SERT
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ELÇİN SANGU
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Gülben Ergen
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BRITNEY SPEARS
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MFÖ'nün solisti Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'in paylaştığı kaslı fotoğraflar çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Uzun süredir Tai Chi sporuyla uğraşan Biricik Suden sosyal medya hesabından sık sık spor salonundan fotoğraflarını paylaşıyor. 56 yaşındaki Suden'in son paylaşımındaki fit görüntüsü takipçilerinin beğenisini kazandı.
"YÜZDE 80'İ BESLENME"
Biricik Suden bir takipçisinden gelen, "Biricik Hanım nasıl besleniyorsunuz merak ediyorum.. Bir de haftanın kaç günü, kaç saat spor yapıyorsunuz? Ve kesinlikle süper görünüyorsunuz. Bravo size" yorumu üzerine; "Beslenme konusu çok detaylı buradan yazmam zor olur. Yeni sorulara kapı açar ve uzar gider. Spor haftada en az 3-4 gün yapmalısınız ben 7 gün yapıyorum. %80'i beslenmedir bu işin. En geç 23.00'da uyku da olmak da önemli." açıklamasında bulundu.
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Yağmur Sarnıç
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Gülben Ergen
DoğrulanmışAna oğul enerjimizin tuttuğu, keyfimizin yerinde olduğu ve sporu, sağlıklı beslenmeyi, sohbet etmeyi sevdiğimiz doğrudur
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Deniz Akkaya
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Deniz Akkaya
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Taşpınar daha önce de spor yaparken çekilmiş bir videosunu "Üzgünüm, emir almıyorum. Bazen tasviyeleri dinliyorum" notuyla paylaşmıştı.
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Mine Tugay
Ekranlardan bir süredir uzak kalan ünlü oyuncu Mine Tugay, Instagram hesabından "En sevdiğim yoga pozu" notuyla videosunu paylaştı.
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Dua Lipa
Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, arkadaşı Nathalie Ballout ile spor salonunda çekilen karesini sosyal medyadan yayınlandı.
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Furkan Andıç ile Dilan Çiçek Deniz
Dilan Çiçek Deniz ve Furkan Andıç'ın spor salonunda verdikleri spor pozunu sosyal medyadan paylaştı. Sevgilisi Deniz'i kucağına alarak aşağıya sarkıtan Andıç, poz vermeyi de ihmal etmedi.
Andıç ve Deniz, fotoğrafı karşılıklı olarak Instagram hesabının hikaye bölümünden yayınladı.
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43Gizem Karaca
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Müjde Uzman
Müjde Uzman, spor yaparken çekilen karesini sosyal medyadan paylaştı. Uzman altına ise şu notu düştü: "Akıl sağlığı korumak için birebir"
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Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı
'Sabah sporu tamamdır'
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Nesrin Cavadzade
Bizim Hikaye dizisinin yıldızı Nesrin Cavadzade'nin Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafındaki yorumuyla gündeme geldi.
Bir hayranının, "Üç lahmacun ve bir künefeden sonra bu vücudu görmemeliydim" şeklindeki yorumuna Cavadzade cevap verdi. 36 yaşındaki oyuncu, "Yemin ediyorum ben de yiyorum, ama sonra koşuyorum" dedi.
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47Nilüfer Gürbüz spor yaparken çekilmiş fotoğrafını "Dayimgille yoga keyfi" notuyla paylaştı,.
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EMİNE SANDAL
Mustafa Sandal’ın eşi Emina Sandal ülkesi Sırbistan’ın, Novi Pazar kentindeki bir ormanda yürüyüşe çıktı. Adeta akrobatlar gibi spor yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaşan Sandal tatil sonrası formunu korumak için sınırlarını ne kadar zorladığı gözler önüne serdi.
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49ÖZGE BORAK
Özge Borak, Hollywood yıldızı Jean-Claude Van Damme'ın bacak açma hareketini bir boks ringindeki iplerin üzerinde denedi. Ünlü oyuncu, bu konuda ne kadar başarılı olduğunu gözler önüne serdi. Borak, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa, "Van Damme olma çabası. Dur hava atıyım azıcık bak! Henüz çok az durabiliyorum zamanla daha iyi olacak abisi" notunu yazdı.
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50Erkenci Kuş dizisinin başrol oyuncusu Can Yaman, Men’s Health dergisine kapak oldu. Kaslarını gözler önüne serdiği fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.
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51Popçu Murat Boz’un spor sonrası çekilen fotoğrafını abisi Ali Boz Instagram’a “İrade ve disiplin” notuyla yükledi. Boz’un fotoğrafı binlerce yorum ve beğeni aldı.
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52Popçu Murat Boz (38) 3 yıldır haftanın 5 günü spor yapıyor. Can Yaman ise haftanın 6 günü spor salonundan çıkmıyor. İşte onlar gibi spor yapan ünlüler...
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Ziynet Sali: Sağlam Kafa Sağlam Vücutta Bulunur...
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54ANNE HATHAWAY
Ünlü oyuncu Anne Hathaway, Hollywood'taki bir fitness salonunda ağırlık çalışırken görüntülendi. 35 yaşındaki Oscar'lı oyuncu, spor hocası eşliğinde ağır hallerler kaldırdı. Hathaway'in sağlığını ve formunu korumak için düzenli spor yaptığı biliniyor.
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EMİNA JAHOVIC
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ENGİN ÖZTÜRKMuhteşem Yüzyıl'da hayat verdiği 'Şehzade Selim' karakteriyle yıldızı parlayan son olarak ise Diriliş Ertuğrul Günalp'ı olarak rol alan Engin Öztürk akşam yürüyüşü yaparken objektiflere yansıdı. Öztürk, "Fırsat buldukça spor yapıyorum, akşam yürümek iyi geliyor" dedi.
6 km yürüdüğünü belirten Öztürk, "Arkadaşlar çok terledim, bu sıcak havada hasta olmayalım" diyerek, sahil yürüyüşüne devam etti.
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57Arif ve 216'nın yıldızları Cem Yılmaz ve Ozan Güven
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SERENAY SARIKAYA
Son olarak Fi dizisiyle izleyici karşısına çıkan Serenay Sarıkaya, projenin finalinin ardından spor yapmaya devam ediyor. Sarıkaya spor salonunda çekilen bir karesini, "Birgün yine çocuklar gibi şendim" mesajıyla yayınladı.
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GÖKÇE BAHADIR
"Güneş yokken varmış gibi davranmak. Denge önemli"
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CEM YILMAZ
3 ayda 12 kilo veren Cem Yılmaz spor salonunda oğlu Kemal ile paylaştığı fotoğrafın altına: "Kemal Team!" notunu düştü.
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Nur Fettahoğlu
"Gün geçtikçe daha çok keşfetmek, bedenini çözümlemek"
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Berrak Tüzünataç
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Berrak Tüzünataç
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NESRİN CAVADZADE
Oyuncu Nesrin Cavadzade, spor salonunda çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. 34 yaşındaki oyuncu fotoğrafının altına "Bu kız yapabilir" (Thes girl can) notunu düştü.
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GÖZDE ÇIĞACI
Pilatesin 5. günüydü, acısa da öldürmedi
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BİRİCİK SUDEN
Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, sosyal medya hesabından sık sık spor yaparken fotoğrafını paylaşıyor. Tai Chi sporuyla uğraşan Suden'in kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğraf takipçileri ikiye böldü.Suden'in kaslı vücudunu gözler önüne serdiği fotoğraf, bazı takipçiler tarafından beğenilirken pek çok takipçisinin de eleştirisini aldı.
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BİRİCİK SUDEN
54 yaşındaki tasarımcı, daha önce de antreman görüntüleriyle gündeme gelmişti. Profesyonel spor hocasının gözetiminde ağırlık çalışan Suden, paylaştığı videoda bacak kaslarını güçlendirdiği program esnasında ağırlıkları arttırdı. Tam 190 kilo ağırlıkla çalışan Biricik Suden'in hiç zorlanmadan mekanizmayı bacaklarıyla hareket ettirmesi takipçileri tarafından büyük takdir topladı. Ağırlığı 15 x 4 set yani 60 kez bacaklarıyla iten Suden, bir sonraki hedefinin ise 220 kilo olduğunu söyledi..
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EZGİ MOLA
Kilolu olduğu dönemde kimsenin kendisine başrol vermediğini; zayıfladığında ise daha ön planda olan karakterlere hayat verdiğini söyleyen Ezgi Mola, spor salonundan bir fotoğraf paylaştı. Mola "antreman bitti" diyince ben notunu düştü.
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BURAK ÖZÇİVİT
Kara Sevda'da Kemal karakterine hayat veren ve şu sıralar Fahriye Evcen'le düğün hazırlıklarına başlayan Burak Özçivit, açık havada spor yaparken çekilen bir karesini sosyal medyadan paylaştı.
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EMİNA JAHOVIC
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BARIŞ ARDUÇ
Hazır mısın?
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IRMAK ÜNAL
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73Gökçe Bahadır
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74KEREM BÜRSİN
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EDA TAŞPINAR
Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen sosyetik güzel Eda Taşpınar spor yaparken çekilmiş bir karesini sosyal medyadan paylaştı. Modaya merakıyla bilinen ve modellik yapan Taşpınar, paylaşımının altınsa ise şu notu düştü: Kanatlarımı açarak uçabileceğim
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76ÇİĞDEM BATUR
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77DENİZ AKKAYA
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78EZGİ MOLA
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79EBRU ŞALLI
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GÖKHAN TÜRKMEN
"Öyle dümdüz gitti!"
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81FUNDA ARAR
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82HELİN AVŞAR
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83ASENA TUĞAL
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84İREM DERİCİ
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85İREM SAK
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86EMİNA SANDAL
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87YONCA EVCİMİK
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ADRIANA LIMA
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GWYNETH PALTROW