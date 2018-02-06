Gülben Ergen: Kendine inanırsan daha ötesi var (Spor yapan ünlüler)

MFÖ'nün solisti Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'in paylaştığı kaslı fotoğraflar çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Uzun süredir Tai Chi sporuyla uğraşan Biricik Suden sosyal medya hesabından sık sık spor salonundan fotoğraflarını paylaşıyor. 56 yaşındaki Suden'in son paylaşımındaki fit görüntüsü takipçilerinin beğenisini kazandı.

"YÜZDE 80'İ BESLENME"



Biricik Suden bir takipçisinden gelen, "Biricik Hanım nasıl besleniyorsunuz merak ediyorum.. Bir de haftanın kaç günü, kaç saat spor yapıyorsunuz? Ve kesinlikle süper görünüyorsunuz. Bravo size" yorumu üzerine; "Beslenme konusu çok detaylı buradan yazmam zor olur. Yeni sorulara kapı açar ve uzar gider. Spor haftada en az 3-4 gün yapmalısınız ben 7 gün yapıyorum. %80'i beslenmedir bu işin. En geç 23.00'da uyku da olmak da önemli." açıklamasında bulundu.