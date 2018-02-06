Gülben Ergen: Nazar etme ne olur çalış senin de olur (Spor yapan ünlüler)

1 Pilates yaparken fotoğrafını paylaşan Gülben Ergen "Nazar etme ne olur çalış senin de olur" notu düşmeyi ihmal etmedi.

2 Özge Özpirinçci spor yaparken çekilmiş fotoğrafını şu not ile paylaştı: Melis Yengil: Bacaklarını yere paralel yap Ben: İstersen ellerimi de bırakayım Meliscim ha? (Suratındaki o zavallı ifade! Oysa sadece nefes veriyorum)

3 Demet Özdemir Star TV'nin sevilini dizisi Erkenci Kuş'un Sanem'im Demet Özdemir formunu spora borçlu.





4 26 yaşındaki oyuncu pilates fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.

5 Dua Lipa Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, arkadaşı Nathalie Ballout ile spor salonunda çekilen karesini sosyal medyadan yayınlandı.

6 Furkan Andıç ile Dilan Çiçek Deniz Dilan Çiçek Deniz ve Furkan Andıç'ın spor salonunda verdikleri spor pozunu sosyal medyadan paylaştı. Sevgilisi Deniz'i kucağına alarak aşağıya sarkıtan Andıç, poz vermeyi de ihmal etmedi.



Andıç ve Deniz, fotoğrafı karşılıklı olarak Instagram hesabının hikaye bölümünden yayınladı.

7 Barış Murat Yağcı Spora olan tutkusu ile bilinen oyuncu Barış Murat Yağcı, pilatese başlayan erkekler kervanına katıldı. Kas germe hareketlerini yaparken, cadilak aletine sığamayan genç oyuncunun tavandan destek alması ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

8 Gizem Karaca

9 MÜJDE UZMAN Müjde Uzman, spor yaparken çekilen karesini sosyal medyadan paylaştı. Uzman altına ise şu notu düştü: "Akıl sağlığı korumak için birebir"

10 SEDEF AVCI VE KIVANÇ KASABALI 'Sabah sporu tamamdır'

11 Nesrin Cavadzade Bizim Hikaye dizisinin yıldızı Nesrin Cavadzade'nin Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafındaki yorumuyla gündeme geldi.



Bir hayranının, "Üç lahmacun ve bir künefeden sonra bu vücudu görmemeliydim" şeklindeki yorumuna Cavadzade cevap verdi. 36 yaşındaki oyuncu, "Yemin ediyorum ben de yiyorum, ama sonra koşuyorum" dedi.

12 Nilüfer Gürbüz spor yaparken çekilmiş fotoğrafını "Dayimgille yoga keyfi" notuyla paylaştı,.

13 EMİNE SANDAL Mustafa Sandal’ın eşi Emina Sandal ülkesi Sırbistan’ın, Novi Pazar kentindeki bir ormanda yürüyüşe çıktı. Adeta akrobatlar gibi spor yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaşan Sandal tatil sonrası formunu korumak için sınırlarını ne kadar zorladığı gözler önüne serdi.

14 ÖZGE BORAK



Özge Borak, Hollywood yıldızı Jean-Claude Van Damme'ın bacak açma hareketini bir boks ringindeki iplerin üzerinde denedi. Ünlü oyuncu, bu konuda ne kadar başarılı olduğunu gözler önüne serdi. Borak, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa, "Van Damme olma çabası. Dur hava atıyım azıcık bak! Henüz çok az durabiliyorum zamanla daha iyi olacak abisi" notunu yazdı.

15 Ahmet Kural, sosyal medyada başlayan spor salonu ve filtresiz fotoğraf paylaşma akımına ilginç bir paylaşım yaparak katıldı.

16 35 yaşındaki oyuncu, spor salonunda yaptığı antreman sonrasında çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından, ‘Fitnesiz, no fitne’ notunuyla paylaştı.

17 Erkenci Kuş dizisinin başrol oyuncusu Can Yaman, Men’s Health dergisine kapak oldu. Kaslarını gözler önüne serdiği fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.

18 Popçu Murat Boz’un spor sonrası çekilen fotoğrafını abisi Ali Boz Instagram’a “İrade ve disiplin” notuyla yükledi. Boz’un fotoğrafı binlerce yorum ve beğeni aldı.

19 Popçu Murat Boz (38) 3 yıldır haftanın 5 günü spor yapıyor. Can Yaman ise haftanın 6 günü spor salonundan çıkmıyor. İşte onlar gibi spor yapan ünlüler...

20 Nurgül Yeşilçay yeni sezona hazırlanıyor Su sıralar tatil için Bodrum'da bulunan Nurgül Yeşilçay vaktinin neredeyse tamamını spor yaparak geçiriyor. Yeni sezon öncesi enerji depolayan Yeşilçay, zorlu bir hareket denedi.Güzel oyuncu çektiği fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileriyle paylaştı. 41 yaşındaki oyuncunun performansı tam not aldı.

21 Şeyma Subaşı 'Another yoga session'

22 Ziynet Sali: Sağlam Kafa Sağlam Vücutta Bulunur...

23 ANNE HATHAWAY



Ünlü oyuncu Anne Hathaway, Hollywood'taki bir fitness salonunda ağırlık çalışırken görüntülendi. 35 yaşındaki Oscar'lı oyuncu, spor hocası eşliğinde ağır hallerler kaldırdı. Hathaway'in sağlığını ve formunu korumak için düzenli spor yaptığı biliniyor.

24 EMİNA JAHOVIC

25 Geçtiğimiz yıllarda teknede çekilen göbekli fotoğraflarıyla uzun süre gündemde kalan Murat Boz, bu olay sonrası sıkı bir diyet ve spor programıyla kısa sürede kendisini toplamıştı. O günlerden beri sporu hayatının merkezine koyan Boz, tüm yoğunluğuna ve konser programlarına rağmen sporu asla ihmal etmiyor. Baklavaları ve kaslı vücuduyla dikkat çeken şarkıcının, sırrı da ortaya çıktı. Spor salonundan çıkmayan şarkıcı; özel hocalar eşliğinde, vücuda elektrik verilen X-Body'yle ağırlık çalışarak ve squat yaparak form tutuyor.

26 ENGİN ÖZTÜRK Engin Öztürk akşam yürüyüşü yaparken objektiflere yansıdı. Öztürk, "Fırsat buldukça spor yapıyorum, akşam yürümek iyi geliyor" dedi.



6 km yürüdüğünü belirten Öztürk, "Arkadaşlar çok terledim, bu sıcak havada hasta olmayalım" diyerek, sahil yürüyüşüne devam etti. Muhteşem Yüzyıl'da hayat verdiği 'Şehzade Selim' karakteriyle yıldızı parlayan son olarak ise Diriliş Ertuğrul Günalp 'ı olarak rol alanakşam yürüyüşü yaparken objektiflere yansıdı. Öztürk, "Fırsat buldukça spor yapıyorum, akşam yürümek iyi geliyor" dedi.6 km yürüdüğünü belirten Öztürk, "Arkadaşlar çok terledim, bu sıcak havada hasta olmayalım" diyerek, sahil yürüyüşüne devam etti.

27 Arif ve 216'nın yıldızları Cem Yılmaz ve Ozan Güven

28 SERENAY SARIKAYA Son olarak Fi dizisiyle izleyici karşısına çıkan Serenay Sarıkaya, projenin finalinin ardından spor yapmaya devam ediyor. Sarıkaya spor salonunda çekilen bir karesini, "Birgün yine çocuklar gibi şendim" mesajıyla yayınladı.

29 GÖKÇE BAHADIR "Güneş yokken varmış gibi davranmak. Denge önemli"

30 CEM YILMAZ 3 ayda 12 kilo veren Cem Yılmaz spor salonunda oğlu Kemal ile paylaştığı fotoğrafın altına: "Kemal Team!" notunu düştü.

31 Nur Fettahoğlu "Gün geçtikçe daha çok keşfetmek, bedenini çözümlemek"

32 Berrak Tüzünataç Çi'nin Özge'si Berrak Tüzünataç spora ağırlık verdi. Tüzünataç sosyal medyadan spor yaparken çekilen karelerini paylaşarak şu açıklamayı yaptı: "1 yıldır imkansız görünen, asla yapamam dediğim, bir yargımdan daha özgürleştim bugün"

33 BERRAK TÜZÜNATAÇ Fi dizisinde rol alan Berrak Tüzünataç, "Yargılardan ve korkulardan kurtulmak ne güzel, ne özgürleştirici, ne güçlü bir şey. Teşekkürler yoga ve tabii ki kendimi her zaman ileri iten bünyeme de teşekkürler" dedi.

34 ELÇİN SANGU Kiralık Aşk'ın Defne'si Elçin Sangu formunu yaptığı spora borçlu...

35 EDA TAŞPINAR Eda Taşpınar, haftanın 4 günü gittiği spor salonundan 7 gün çıkmaz oldu.

36 EDA TAŞPINAR Boyu 1.74, kilosu 62 olan Taşpınar, protesin ve sebze ağırlıklı besleniyor.

37 NESRİN CAVADZADE Oyuncu Nesrin Cavadzade, spor salonunda çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. 34 yaşındaki oyuncu fotoğrafının altına "Bu kız yapabilir" (Thes girl can) notunu düştü.

38 GÖZDE ÇIĞACI Pilatesin 5. günüydü, acısa da öldürmedi

39 BİRİCİK SUDEN Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, sosyal medya hesabından sık sık spor yaparken fotoğrafını paylaşıyor. Tai Chi sporuyla uğraşan Suden'in kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğraf takipçileri ikiye böldü.Suden'in kaslı vücudunu gözler önüne serdiği fotoğraf, bazı takipçiler tarafından beğenilirken pek çok takipçisinin de eleştirisini aldı.

40 BİRİCİK SUDEN 54 yaşındaki tasarımcı, daha önce de antreman görüntüleriyle gündeme gelmişti. Profesyonel spor hocasının gözetiminde ağırlık çalışan Suden, paylaştığı videoda bacak kaslarını güçlendirdiği program esnasında ağırlıkları arttırdı. Tam 190 kilo ağırlıkla çalışan Biricik Suden'in hiç zorlanmadan mekanizmayı bacaklarıyla hareket ettirmesi takipçileri tarafından büyük takdir topladı. Ağırlığı 15 x 4 set yani 60 kez bacaklarıyla iten Suden, bir sonraki hedefinin ise 220 kilo olduğunu söyledi..

41 EZGİ MOLA Kilolu olduğu dönemde kimsenin kendisine başrol vermediğini; zayıfladığında ise daha ön planda olan karakterlere hayat verdiğini söyleyen Ezgi Mola, spor salonundan bir fotoğraf paylaştı. Mola "antreman bitti" diyince ben notunu düştü.

42 BURAK ÖZÇİVİT Kara Sevda'da Kemal karakterine hayat veren ve şu sıralar Fahriye Evcen'le düğün hazırlıklarına başlayan Burak Özçivit, açık havada spor yaparken çekilen bir karesini sosyal medyadan paylaştı.

43 EMİNA JAHOVIC

44 BARIŞ ARDUÇ Hazır mısın?

45 IRMAK ÜNAL

46 KEREM BÜRSİN

47 EDA TAŞPINAR Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen sosyetik güzel Eda Taşpınar spor yaparken çekilmiş bir karesini sosyal medyadan paylaştı. Modaya merakıyla bilinen ve modellik yapan Taşpınar, paylaşımının altınsa ise şu notu düştü: Kanatlarımı açarak uçabileceğim

48 ÇİĞDEM BATUR

49 DENİZ AKKAYA

50 EZGİ MOLA

51 EBRU ŞALLI

52 GÖKHAN TÜRKMEN "Öyle dümdüz gitti!"

53 IVANA SERT

54 FUNDA ARAR

55 BURCU ESMERSOY

56 HELİN AVŞAR

57 ASENA TUĞAL

58 İREM DERİCİ

59 İREM SAK

60 EMİNA SANDAL

61 HATİCE

62 YONCA EVCİMİK

63 Kylie Jenner'ın 21. doğum günü kutlaması Kim Kardashian'ı spor tutkusundan

vazgeçirmedi. ABD’li reality show yıldızı Instagram hikayesinden partiye katıldığı ancak bunun spor yapmasına engel olmadığını Spor beklemez" notuyla paylaştı.

64 BRITNEY SPEARS



Formunu korumak için spor salonunda saatlerini harcamaktan çekinmeyen Grammy ödüllü şarkıcı Britney Spears, antreman sonrası çekilmiş bu pozunu (mirror selfie) Instagram’ına yükledi.35 yaşındaki Spears’ın kaslı vücudu kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

65 VIN DIESEL Sporu hayat biçimi haline getiren Hızlı ve Öfkeli'nin Dom'u, Avengers'ın Groot'u Vin Diesel, son paylaşımıyla hayranlarını şaşırttı. Sadece kol kuvvetini kullanarak bir direkte havada duran ve yer çekimine meydan okuyan 50 yaşındaki oyuncu fotoğrafın altına şu notu düştü: Bu gezegeni çok seviyorum. Hepinizin bu harika yazın keyfini çıkarmasını umuyorum.

66 GWYNETH PALTROW Hollywood’un ünlü oyuncusu Gwyneth Paltrow, sabah uyanır uyanmaz ilk işlerinden birininin spor yapmak olduğunu ifade etti.



Kendi internet sitesinde açıklama yapan 49 yaşındaki oyuncu, 45 dakika aerobik ve bir süre de kalça kaldırma egzersizleri yaptığını yazdı. Daha sonra duş aldığını belirten Paltrow, saçını kuruturken de egzersiz sonrası hareketler yaptığını da sözlerine ekledi.

67 ADRIANA LIMA Türk yazar Metin Hara ile aşk yaşayan Brezilyalı model Adriana Lima, karın kaslarını göstermek istediği paylaşım ile cesaretini konuşturdu.



Son dönemde kilo aldığı iddialarıyla eleştirilen 36 yaşındaki Lima, Instagram hesabının hikaye kısmından karın kası paylaşımı yaptı.