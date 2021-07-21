Gülben Ergen ve Bülent Ersoy bayramda bir araya geldi

21.07.2021 - 13:02
Ergen'in paylaşımına ünlü isimlerden beğeni ve yorum yağdı. İbrahim Tatlıses ise "Gözüm şaşı beş oldu" şeklinde yorum yaptı.
"DOSTLUĞUMUZ HİÇ DEĞİŞMEDİ"
Ergen, yakın dostu Bülent Ersoy ile çekilen bir fotoğrafını da sosyal medyadan paylaştı. Ergen paylaşımına "Yıllar yıllar yıllarımız. Gerçek bir saygıyla sevdiğim Bülent Ersoy ile Biz Ayrılamayız filminin setinde tanıştığım günden, bugüne 33 yıl geçmiş. Birbirimize olan sevgimiz, dostluğumuz hiç değişmedi. Neler yaşadı, neler gördü, ne alkışlar, ne büyük duygu selleri. 33 yılımızın en güzel bayram sabahını yaşadık bugün" notunu yazdı.
"KULAKLARI ÇINLAYANLAR EL KALDIRSIN"
Ergen, geçtiğimiz günlerde de Seda Sayan ile buluştu. Tekneyle açılan ikiliden Ergen, ilk olarak ayaklarını takipçileriyle paylaştı ve "Bilin bakalım yanımda kim var?" notunu düştü.Ardından Instagram'ın hikaye bölümünden Seda Sayan ile verdiği pozları yayınlayan ünlü şarkıcı, sonrasında bu karelerden birini paylaştı.
Üç çocuk annesi Ergen, Sayan ile verdiği poza, "Biz bir buluşuruz, bir masaya yatırırız alemi cihan yanar. Kulakları çınlayanlar el kaldırsın" notunu düştü. Sayan ise bu gönderiye, "Arkadaş, can, bir tanem" şeklinde kalpli emoji ile bir yorum yaparak karşılık verdi.