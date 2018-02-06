Gülben Ergen'den oğluyla spor pozu (Spor yapan ünlüler)

Gülben Ergen

Pilates yaparken fotoğrafını paylaşan Gülben Ergen "Nazar etme ne olur çalış senin de olur" notu düşmeyi ihmal etmedi.

Bir yılbaşı etkinliğine katılan Ergen "Ben o pozdan sonra düştüm. Bacağım şişti, çok kötü morardı. Çocuklar da çok üzüldü. Buz tedavisi uyguladı. Gerçekten zor bir poz. Yarım saat onun için uğraştım. O pozu verdiğime ben de inanamadım" diye konuştu.