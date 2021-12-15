Gülçin Ergül taburcu oldu

"Dolayısıyla doktorumuzun kontrolünde psikolojik olarak haliyle kötü durumda" diyen anne Ergül, Konuşmak çok zor, bütün sevenlerimize teşekkür ediyorum. Çok zor bir durum, başımız sağ olsun. Doktorumuz izin verirse bugün tedavi için İstanbul'a gideceğiz. Kazayı İstanbul'a bir programa gitmek için yola çıktıklarında yaptılar. Tam olarak nasıl olduğunu bilemiyoruz. Keşke bu bir rüya olsaydı" diye konuştu.