Gülçin Ergül'den ölümlü kaza sonrası ilk paylaşım: Sen benim meleğimsin

Balıkesir'de geçirdikleri kazada erkek arkadaşını kaybeden kendisi hastaneye kaldırılan Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül'ün son sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Ergül kaza sonrası yaptığı ilk paylaşımda erkek arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı’nın fotoğrafını paylaşarak "Sen benim meleğimsin" dedi. Öte yandan Ergül'ün geçtiğimiz günlerde çektiği son klibi 'Birbirimize İyi Gelmiyoruz' şarkısına çektiği klipteki kaza sahnesiyle yaşanan acı olaydaki benzerlik dikkat çekti.

Haberler 14.12.2021 - 14:54

Gülçin Ergül'den ölümlü kaza sonrası ilk paylaşım: Sen benim meleğimsin - 1

Balıkesir'deki kazada TIR'a çarpan otomobilden yaralı olarak kurtulan Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül'ün son sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Gülçin Ergül'den ölümlü kaza sonrası ilk paylaşım: Sen benim meleğimsin - 2

Feci kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü erkek arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı’nın cenazesi ise İzmir'e gönderildi.


Gülçin Ergül'den ölümlü kaza sonrası ilk paylaşım: Sen benim meleğimsin - 3

Ergül kaza sonrası sosyal medyadan ilk paylaşımını yaptı. Ünlü şarkıcı mesajında, "Sen benim meleğimsin. Hep öylendin aşkım" dedi.


Gülçin Ergül'den ölümlü kaza sonrası ilk paylaşım: Sen benim meleğimsin - 4

Öte yandan Ergül'ün geçtiğimiz günlerde çektiği son klibi 'Birbirimize İyi Gelmiyoruz' şarkısına çektiği klipteki kaza sahnesiyle yaşanan acı olaydaki benzerlik dikkat çekti.


Gülçin Ergül'den ölümlü kaza sonrası ilk paylaşım: Sen benim meleğimsin - 5

Şarkıcı, parçanın klibinde araç kullanıyor ve kaza yapıyordu. Şarkının klibinde, “Aşk yok, nefret yok. Şuurlar kapalı, nabız yok. Bitti, nefes yok, eski bizden eser yok” sözleri yer alıyordu.


Gülçin Ergül'den ölümlü kaza sonrası ilk paylaşım: Sen benim meleğimsin - 6

Ergül'ün bu akşam saatlerinde taburcu edilmesi bekleniyor.

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