Gülçin Ergül'den ölümlü kaza sonrası ilk paylaşım: Sen benim meleğimsin

Haberler 14.12.2021 - 14:54
Balıkesir'deki kazada TIR'a çarpan otomobilden yaralı olarak kurtulan Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül'ün son sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Feci kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü erkek arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı’nın cenazesi ise İzmir'e gönderildi.
Ergül kaza sonrası sosyal medyadan ilk paylaşımını yaptı. Ünlü şarkıcı mesajında, "Sen benim meleğimsin. Hep öylendin aşkım" dedi.
Öte yandan Ergül'ün geçtiğimiz günlerde çektiği son klibi 'Birbirimize İyi Gelmiyoruz' şarkısına çektiği klipteki kaza sahnesiyle yaşanan acı olaydaki benzerlik dikkat çekti.
Şarkıcı, parçanın klibinde araç kullanıyor ve kaza yapıyordu. Şarkının klibinde, “Aşk yok, nefret yok. Şuurlar kapalı, nabız yok. Bitti, nefes yok, eski bizden eser yok” sözleri yer alıyordu.
Ergül'ün bu akşam saatlerinde taburcu edilmesi bekleniyor.