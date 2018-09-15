Güldür Güldür oyuncusu Onur Buldu artık Eyvah Düşüyorum sunucusu

Buldu, yarışmanın formatını şöyle açıkladı:

“Yarışmada 10, artı 1 de ana yarışmacıyla birlikte 11 yarışmacı var. Ana yarışmacı 250 bin TL için yarışıyor. Rakibini seçiyor ve sorularla düello başlıyor. Sorulan soruyu 30 saniye içinde doğru cevaplayamayan yarışmacım programa veda ediyor. Ana yarışmacı düşerse, onun yerine düello yaptığı rakibi geliyor ve kasadaki birikmiş parayla yoluna devam ediyor, tabii ki biri onu düşürmezse.”