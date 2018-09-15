Güldür Güldür oyuncusu Onur Buldu artık Eyvah Düşüyorum sunucusu
Güldür Güldür programında Bilal karakterine hayat veren oyuncu Onur Buldu, artık Star TV’de yayınlanacak Eyvah Düşüyorum yarışmasıyla izleyici karşısına çıkacak. İlk kez sunuculuk yapacağı için heyecanlı olduğunu dile getiren Buldu, “Sanki ezber yapmadan sahneye itilmişim gibi bir his” dedi.
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Eyvah Düşüyorum yarışması ile Star TV’de ilk kez sunuculuk yapacak olan oyuncu Onur Buldu, Hürriyet’e verdiği röportajda, yeni deneyimini anlattı.
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Buldu, “Gerçi eskiden TRT’de Hayal Fabrikası diye bir çocuk programı sunmuşluğum var. Ama içinde bilim köşesi falan olan bir programdı. Tahmin ettiğiniz gibi bilim beni daha fazla yanında istemedi ve maceramız kısa sürdü. Şimdi Eyvah Düşüyorum’un heyecanını yaşıyorum. Sanki ezber yapmadan sahneye itilmişim gibi bir his” dedi.
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“Sunuculuğu denemeyi çok istiyordum. çünkü kendim olarak sahnede olmayı öğrenmem gerekiyordu” diyen 36 yaşındaki oyuncu, “Eyvah Düşüyorum bunun için güzel bir fırsattı, ben de kaçırmadım” şeklinde konuştu.
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“Yarışmada eğlenceli genel kültür soruları var. Yarışanın da, seyredenin de güldüğü bazen de zorlandığı naif sorular” diyen Buldu, “Sunucu olmayıp, yarışmacı olsaydım ben kesin düşerdim. Heyecanlanıp sorulara cevap verene kadar sürem biterdi” ifadesini kullandı.
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BÜYÜK ÖDÜL 250 BİN TL
Buldu, yarışmanın formatını şöyle açıkladı:
“Yarışmada 10, artı 1 de ana yarışmacıyla birlikte 11 yarışmacı var. Ana yarışmacı 250 bin TL için yarışıyor. Rakibini seçiyor ve sorularla düello başlıyor. Sorulan soruyu 30 saniye içinde doğru cevaplayamayan yarışmacım programa veda ediyor. Ana yarışmacı düşerse, onun yerine düello yaptığı rakibi geliyor ve kasadaki birikmiş parayla yoluna devam ediyor, tabii ki biri onu düşürmezse.”