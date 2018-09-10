Güldür Güldür Show'da kimler ayrıldı, kimler devam ediyor?

Yeni sezonunun merakla beklenen eğlence programları arasında olan Güldür Güldür Show'da ayrılan ve devam edecek olan isimler açıklandı.
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Vatan'dan Oya Doğan'ın haberine göre; TV 8'e transfer olduğu iddia edilen Güldür Güldür Show geçtiğimiz sezon yayınlandığı gibi yine Show TV'de devam edecek.
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Yeni karakterle eylül ayında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan yapımdan Onur Buldu (Bilal) ayrıldı.
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İrem Sak'ın ayrılığı ise geçtiğimiz sezon sonu duyurulmuştu.
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Projeye devam edecek isimler ise şöyle: Ali Sunal
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Alper Kul
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Doğa Rutkay