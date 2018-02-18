Gülhan Tekin: Bi alışveriş bi fiş (Ünlüler ve sevimli dostları)
ntv.com.tr
Oyuncu Gülhan Tekin birlikte alışverişe çıktığı sevimli dostu Vera'nın fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Tekin yüreğinde hayvan sevgisi taşıyan tek ünlü değil. İşte Bensu Soral'dan Murat Boz'a, Lady Gaga'dan Khloe Kardashian'a, Elçin Sangu'dan Hakan Çalhanoğlu'na ünlülerin sevimli dostları ve hayvan sevgisi...
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1Gülhan Tekin: Bi alışveriş bi fiş (liseliler anlamaz)
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Çağla Şıkel'in sevimli dostu Dut ile paylaştığı fotoğrafın gerçek olduğuna kimse inanmadı. Takipçileri fotoğrafın Photoshop olduğunu savundu. Bunun üzerine 40 yaşındaki manken Dut ile çekilmiş bir videosunu paylaşıp "Ben size gerçek demiştim ama evet gerçek olamıyacak kadar güzel" notu düştü.
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ÇAĞLA ŞIKEL
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4Sıla: Bugün Mutlu bir yaşında! Hepi börtlek canımın içi
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5Didem Soydan Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerine duygusal anlar yaşattı.
Ünlü model geçen haftalarda hayatına giren ve Köpük adını verdiği köpeğin ölümle pençeleştiğini ve uyguladıkları tedavi sonrasında hayata tutunduğunu yaptığı paylaşım ile duyurdu. Soydan hesabından yaptığı son paylaşımda şu satırları kullandı: "Köpük bana geldiğinde, öyle hastaydı ki söylemiyorum tabi ama ölecekse bile huzurlu bir ortamda olsun diye aldık onu ama doktorunun dediğine göre bir mucizeymiş yaşaması. Bu kadar ilaç kullandı bir ayda. Bugün itibariyle ilaçlardan kurtuldu"
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6Gonca Vuslateri
Evimizin direği: Tabu
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Burcu Binici
Son dönemde Sen Anlat Karadeniz, Türk Malı ve Söz gibi dizilerde rol alan Burcu Binici köpekleriyle olan bir karesini Instagram hesabına yükleyerek, "Hadi biraz eski günleri yâd edelim!" notunu yazdı.
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10Başak Dizer Tatlıtuğ
"Ohh...Bu yılın reklam yüzü bu bey. Tv koltuğu yaptı"
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11Aslı Enver ve Matiko
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Yağmur Ünal
Oyuncu ve yapımcı Yağmur Ünal köpeği ile çekilmiş fotoğrafını "Benim kendini ufak zanneden sevgi pıtırcığım, sıfır farkındalık" notuyla paylaştı.
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13GİZEM KARACA
"Çok ciddi beslerim"
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TUBA BÜYÜKÜSTÜN
Yaklaşık 12,5 yıldır neredeyse her anını birlikte geçirdiği Korsan'ın üzerine titreyen Tuba Büyüküstün, dizi ve film çekimlerinde bile Golden Retriever cinsi köpeğini yanından ayırmıyor.
Güzel oyuncu, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Korsan ile ilgili hislerini paylaştı. Köpeğiyle kafa kafaya vermiş bir karesini yayınlayan Tuba Büyüküstün, "12,5 yıllık aşk. Korsan ve ben" notunu yazdı.
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GUPSE ÖZAY
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BENSU SORAL
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HANDE ERÇEL
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KADİR DOĞULU
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BADE İŞÇİL
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SEZEN AKSU
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21ELÇİN SANGU
"İnsan gibi uyuyanlarda bugün"
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22ELÇİN SANGU
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23Gupse Özay: 'Evin üç tüylü ferdi'
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KIVANÇ TATLITUĞ
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AJDA PEKKAN
İzmir'i ziyaret eden Ajda Pekkan bir mekanda otururken kucağına aldığı sokak kedisini elleriyle besledi. O anları kayıt altına alan Pekkan, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Çatalla kediye yemek yediren 72 yaşındaki Pekkan paylaşımına, "Güzel İzmir'in güzel kedileri, hayat paylaşınca güzel" notunu düştü.
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AJDA PEKKAN
Hayvan sevgisi deyince ilk akla gelen ünlüler arasında Ajda Pekkan yer alıyor. Öyle ki 70 yaşındaki sanatçı bir röportajında, "16 kedim, 4 tane köpeğim var" açıklaması yapmıştı. Pekkan, zaman zaman sokak hayvanlarını da sahipleniyor.
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SERENAY SARIKAYA
Oyuncu Kerem Bursin'le bir süredir birlikte olan Serenay Sarıkaya, köpekleriyle çekilmiş karelerini paylaştı.
Paylaşımda makyajsız olduğu da görülen Sarıkaya, yayınladığı bu fotoğraflara ‘Aile zamanı’ notunu düştü.
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SERENAY SARIKAYA
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29SERENAY SARIKAYA
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30EZGİ MOLA
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31RÜZGAR ERKOÇLAR
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PELİN AKİL
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BAŞAK DİZER
Ünlü modacı ve oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer ise kedisinin fotoğrafını "Bu sene pamuk prenseslerde yüksek ve dik yakalar moda" notuyla paylaşmıştı.
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HAKAN ÇALHANOĞLU
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AHMET KURAL
Murat Cemcir ve Saadet Işıl Aksoy ile başrollerini paylaştığı Ailecek Şaşkınız ile seyirciyle buluşan Ahmet Kural, 4.5 kilo olan kedisi Fikret hakkında bilinmeyenleri Günaydın'dan Funda Karayel'e anlattı: Fikret, ömrüm oldu; evladım gibi... Fikret yüzünden eve erken gidiyorum, ışıkları açık bırakıyorum ama bu aralar yoğunluktan onunla hiç ilgilenemiyorum. Yemek yemeyi seviyor; ben de ne yapayım, her gün üç-dört kere yemek veriyordum. Meğer günde bir kez mama veriliyormuş. Veteriner gördü, 'Daha fazla yedirmeyin, obez olmuş bu kedi' dedi. Şimdi yemeği biraz kestik.
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36GONCA VUSLATERİ
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AZRA AKIN
"Seni çok özledim... Kalbimden ruhumdan kocaman bir parça kopmuş gibi... Yeri doldurulamaz... Seninle 6 sene nasıl geçmiş... Hayatıma bir melek gelmişti... Beni güldürdün, toparladın, arada bir haddimi bildirdin, umut verdin, hayatımdaki en gerçek şey sendin... Bir sürü macera yasadık... Umarım ben de senin için iyi bir yol arkadaş, aile olabildim... Biliyorum huzurlu bir yerdesin..."
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TUVANA TURKAY
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39HAKAN ALTUN
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GUPSE ÖZAY
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CANER ERKİN
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CANER ERKİN
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43İREM DERİCİ
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NESLİHAN ATAGÜL
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45SONER SARIKABADAYI
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TÜRKÜT BİNGÖL
Yavuz Bingöl’ün kızı Türkü, köpeği Zoey için Instagram hesabı açtı. Yorkshire Terrier cinsi Zoey, Yavuz Bingöl'den 'Dede', Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncusu Olgun Şimşek'ten ise 'Dedemin kankası. Benim fanım olur' diye bahsediyor. Bu arada Zoey, 8 yaşında.
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47KEREM FIRTINA
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48SAADET IŞIL AKSOY
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SELEN GÖRGÜZEL
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KIRAÇ
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51GONCA VUSLATERİ
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ELİZ SAKUÇOĞLU
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MERYEM UZERLİ
Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Meryem Uzerli kedileriyle çekilen bir karesini Instagram hesabından paylaştı. 33 yaşındaki Uzerli paylaşımın altına, "Bebekler" notunu düştü.
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ASLI ENVER
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ŞÜKRAN OVALI
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56ÖZGE ÖZPİRİNÇÇİ
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EZGİ MOLA
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58ALİŞAN
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SİNEM KOBAL
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MURAT BOZ
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BURAK DENİZ
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DOĞA RUTKAY
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İBRAHİM ÇELİKKOL
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AZRA AKIN
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AYŞE ÖZYILMAZEL
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ALPER POTUK
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BUSE TERİM
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EROL EVGİN
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MİNE TUGAY
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NAZ ELMAS
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SERDAR ORTAÇ
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PINAR ALTUĞ
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SEREN SERENGİL
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SERTAP ERENER
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YONCA EVCİMİK
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ZERRİN ÖZER
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TÜRKAN ŞORAY
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KENDALL JENNER
Dünyaca ünlü model Kendall Jenner, hayvanat bahçesindeki bir zürafa ile verdiği pozu, "Kardeş" notuyla sosyal medyada paylaştı.
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79KATY PERRY
ABD’li şarkıcı Katy Perry, köpeği Nugget ile çekilmiş pozunu Instagram’da paylaştı. Yaklaşık bir milyon beğeni alan fotoğrafın yıldızı Nugget oldu. Katy Perry'nin takipçileri, dünyaca ünlü şarkıcıdan çok köpeğin sevimliliğine yorum yaptı.
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NICOLE KIDMAN
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81Irina Shayk: Yeni arkadaşlarım Kolizey ve Glinka
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EMILIA CLARKE
Game of Thrones dizisinde hayat verdiği Khaleesi karakteriyle yıldızı parlayan Emilia Clarke, köpekleriyle birlikte sosyal medyadan paylaşımda bulundu.
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83MEGHAN MARKLE
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KHLOE KARDASHIAN
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JESSICA ALBA
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MIRANDA KERR
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CARA DELEVINGNE
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ORLANDO BLOOM
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JENNIFER GARNER
ABD'li oyuncu Jennifer Garner, tavuğuyla yürüyüşteyken çektirdiği bir fotoğrafı Instagram’dan paylaştı.
45 yaşındaki oyuncu Regina George adını verdiği tavuk için “Hayatım gittikçe heyecan verici bir hal alıyor. Regina yürüyüşleri seviyor” notunu düştü.
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SELENA GOMEZ
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LADY GAGA
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JUSTIN TIMBERLAKE
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93RUSSELL CROWE
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Nicole Kidman: İlk köpek yavrum... Daha doğrusu ilk köpeğim. Bütün hayatım boyunca bunu bekledim!