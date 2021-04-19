Gülnara Karimova'nın lüks villası açık artırmaya çıkıyor

Eski Özbekistan lideri İslam Kerimov'un şu sıralar hapisteki kızı Gülnara Karimova'nın lüks villası açık artırmada satılacak. (Fotoğraflar: AP) Özbekistan, eski lideri İslam Kerimov'un hapisteki kızı Gülnara Karimova'nın lüks villasını açık artırmaya çıkarıyor. Başkent Taşkent'in kuzeydoğusunda bulunan 94 dönümlük arazi üzerine inşa edilmiş ev, bir sonraki alıcısı tarafından sadece otel olarak kullanılmasına izin verilecek. Arazide şarap imalathanesi, disko salonu, özel sinema, amfi tiyatro, kapalı ve açık yüzme havuzları, tenis kortu ve Japon kış bahçesi bulunuyor. Yolsuzluk, kara para aklama ve belgede sahtecilik gibi suçlardan dolayı hapiste bulunan 48 yaşındaki Kerimova'nın açık artırmadaki evine teklif vermek için son tarih ise 30 Nisan olarak açıklandı. 27 yıl Özbekistan'ı yöneten İslam Kerimov, 2016 yılında geçirdiği beyin kanaması sonrası 78 yaşında hayatını kaybetmişti.