Gülse Birsel: Çekip çekip kenara koyuyoruz (Instagram'da ünlüler -20-21 Ocak 2020)

Gülse Birsel:
Şubat’ta seyredeceğiniz bölümleri çekip çekip kenara koyuyoruz. Sezonun ikinci yarısı Şubat ayında Ezgi Mola bombasıyla başlayacak!
Çağan Atakan Arslan:
Hiçbir şey bekledigin kadar basit olmayacak.Çünkü dipler zirveye hazirlananlara tattırılır..
Murat Dalkılıç:
Tayfayı topladık
Nusret:
Kral ne yapar ?
Lidya Özdemiroğlu
Ne güzel bir şey çocuk aklı... Niyetimin bu güzellikte, bu saflıkta olduğu her an hayatımın zafer anlarıdır.
Teoman:
Yalnızlık, insanlardan izole bir ruh durumunu ifade ediyor benim için. Yoksa, toplumdan uzakta, tenha yerlerde bulunmaya dair değil. İnsanlarla ilişki kuramayacak kadar kendi içine kapanmak benim için yalnızlık.