Gülse Birsel: Çekip çekip kenara koyuyoruz (Instagram'da ünlüler -20-21 Ocak 2020)

Sanattan spora, televizyondan podyuma, gösteri dünyasının ünlü isimlerinin sosyal medya paylaşımları...

Gülse Birsel: 

Şubat’ta seyredeceğiniz bölümleri çekip çekip kenara koyuyoruz. Sezonun ikinci yarısı Şubat ayında Ezgi Mola bombasıyla başlayacak!

Çağan Atakan Arslan:

Hiçbir şey bekledigin kadar basit olmayacak.Çünkü dipler zirveye hazirlananlara tattırılır..

Murat Dalkılıç:

Tayfayı topladık

Nusret:

Kral ne yapar ? 

Uraz Kaygılaroğlu

Lidya Özdemiroğlu

Ne güzel bir şey çocuk aklı... Niyetimin bu güzellikte, bu saflıkta olduğu her an hayatımın zafer anlarıdır.

Nesrin Cavadzade
Hakan Çalhanoğlu
Yasemin Kay Allen
Amine Özil
Demet Küpeli
Müjde Uzman
Neslişah Alkoçlar
Hülya Avşar
Necip Memili
Nagihan Karadere
Deniz Can Aktaş

Teoman:

Yalnızlık, insanlardan izole bir ruh durumunu ifade ediyor benim için. Yoksa, toplumdan uzakta, tenha yerlerde bulunmaya dair değil. İnsanlarla ilişki kuramayacak kadar kendi içine kapanmak benim için yalnızlık.

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