Gülse Birsel: Çok yoruldum, artık yokum

Şu sıralar Jet Sosyete dizisinde hem rol alan hem senaryosunu yazar Gülse Birsel, " Ben artık çok yoruldum. Uzun süreli dizi yapmayacağım" dedi.
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Fashion TV Moda Ödülleri'nde ‘En Moda Dizi’ ödülüne layık görülen Jet Sosyete’nin senaristi ve oyuncusu Gülse Birsel açıklamalarda bulundu.
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Birsel, “Artık televizyonda 120 dakikalık maceramız son buluyor. Bu iş yapılacak bir iş olmaktan çıktı" dedi.
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Posta'dan Ali Keser'in haberine göre; Birsel sözlerine şöyle devam etti: "Büyük konuşmak istemiyorum ama bir daha bu kadar uzun süreli dizi yapmayacağım."
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"Komedi 2 saat olmaz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Ben artık çok yoruldum. Başka platformlarda görüşmek üzere”
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Tören sonrası sosyal medyadan da açıklama yapan Birsel, "2 Mayıs’ta 39. bölümle televizyondaki yolculuğumuzu bitirip, yeni sezonda yeni ve daha kısa bölümlerle başka bir platformda olacağımızı da açıkladık. Neşeye devam... Elbise" ifadelerini kullandı.