Gülse Birsel Jet Sosyete'nin final tarihini verdi (Ünlülerin set halleri)

1 Gülse Birsel (Jet Sosyete)



Bu hafta çok acaip bi bölüm geliyor! Çekerken kah güldük kah yorgunluktan öldük, ama bomba oldu. Enis Arıkan yemek yarışması sahnesinde “insanı insana insanla anlatmak” yerine “oturduğu yerden, oturduğu yerle ocağı açıp ‘oturduğu yeri’ yakan” ilk oyuncu olarak tarihe geçti. Çekim hatalarında ilgiyle izleyeceksiniz. Anlatılmaz yaşanır! 294 bölüm sitcom çektim, böylesini görmedim!

(Merak edenler için de, bu sezon finalinden bir önceki bölüm, sezon finalimiz 10 Haziran gecesi. E yaz geldi efenim.)





2 Göhçe Bahadır (Ufak Tefek Cinayetler) "Sezon finaline 2 bölüm kala biz"

3 Cansu Dere Şahsiyet setinde

4 Burak Sevinç (Söz)



Söz dizisinde Fethi karakterine hayat veren Burak Sevinç Instagram hesabından bu hafta diziye veda eden Mustafa Yıldıran (Hafız) ve oyuncu arkadaşlarıyla çekildikleri bir kareyi paylaştı.



Sevinç paylaşımına, "Kadıköy’den abim gelmiş, sette bir bayram havası. Dostlar ayrı kalamıyorlar" mesajını yazdı.

5 İrem Helvacıoğlu (Sen Anlat Karadeniz)



Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu başrolü paylaştığı Ulaş Tuna Astepe ile sette çekilmiş bir karelerini yayınladı. "Yorgun olmak gülümsemeye engel değil" diyen Helvacıoğlu, "Ulaş Tuna Astepe bu konuda sen daha başarılısın" ifadelerini kullandı.

6 Ozan Güven (Çi) Oyuncu Ozan Güven, Can Manay karakterini canlandırdığı ve cuma günü puhutv'de final bölümüyle seyirciyle buluşacak Fi setinden bir kare paylaştı.

7 Ufak Tefek Cinayetler'in Mehmet'i Yıldıray Şahinler dizi setinden bir kare paylaştı. Şahinler fotoğrafın altına, "Yeni sezona kadar vedalaşmamıza üç bölüm kaldı. Kalan sağlar sizindir" yazdı.

8 Aybüke Pusat (Söz) Söz'ün Bahar Kutlu'su Aybüke Pusat dizinin set arkası görüntüsü paylaştı.

9 Ufak Tefek Cinayetler ekibi "Her yaştan beş oyuncu bir arabaya nasıl sığar? Birbirlerine sarılarak tabi" (Yıldıray Şahinler, Duygu Sarışın, Mehmet Doruk, Aslıhan Kapanşahin, Tülin Özen)

10 Eren Vurdem (Söz) "Canım abim"

11 Gizem Karaca "Ekibimi böyle uyandırırım !"

12 Kıvanç Tatlıtuğ (Hadi be Oğlum) Kıvanç Tatlıtuğ’un Balıkçı Ali’yi oynadığı Hadi Be Oğlum adlı filmin çekimleri Antalya- Kaş’ta başladı.

13 Kıvanç Tatlıtuğ çekim aralarında dinlenmedi, sürekli senaryoyu okudu. Yönetmen Bora Egemen ile fikir alışverişinde bulundu. ‘Hadi Be Oğlum’ 26 Ocak’ta seyirci ile buluşacak.

14 Özge Gürel-Can Yaman (Dolunay) "Olmadı bi daha denince biz"

15 Ahu Türkpençe (BÖRÜ) Dağ 2 filminde Ceyda karakterine hayat veren Ahu Türkpençe, yeni sezonda BÖRÜ dizisiyle ekranlarda olacak. Star TV ekranlarında altı bölümlük yayınlanacak olan projenin çekimlerine geçtiğimiz günlerde başlandı. Türkpençe setten ilk kareyi Instagram hesabından paylaştı. 40 yaşındaki oyuncu, rol arkadaşı Serkan Çayoğlu ile çekilen karesine, "Dağ taş demeden çekiyorlardı" yazdı.

16 Hande Erçel (Siyah İnci) Star TV ekranlarında yeni sezonda yayın hayatına başlayacak olan Siyah İnci'de başrolü paylaşacak olan Hande Erçel ve Tolgahan Sayışman setten ilk kareyi paylaştı. İzmir Çeşme'de çekimleri başlayan dizinin setinde çekilen fotoğrafı Erçel, "Işıkla dolu olsun yeni yolumuz..." notuyla paylaştı.

17 Nergis Kumbasar (Türk Malı) Star TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Mehmet Ali Erbil, Nergis Kumbasar ve Şafak Sezer'in paylaştığı Türk Malı'nın ikinci sezon çekimleri başladı. Yeni sezondan ilk kareyi Kumbasar Instagram hesabında paylaştı.

18 Ozan Güven - Serenay Sarıkaya (Fi yeni sezon Çi) "Setsel hareketler..."

19 Ozan Güven (Fi-Çi) "Kral Sadık Murat Kolhan ve ben"

20 Tuvana Türkay (Deli Gönül) Deli Gönül'ün Fatmanur Güzel'i Tuvana Türkay dizi setinden bir fotoğraf paylaştı: Çekmeeeeyinn

21 Beren Gökyıldız (Anne) Anne dizisinin setinden, İçerde'nin Sarp'ı Çağatay Ulusoy ile çekilen karesini paylaşan Beren Gökyıldız, bu kareyi "Aynı mekanda setimiz olunca" mesajıyla yayınladı.

22 Nilay Deniz (Ateşböceği) Star TV ekranlarında yayınlanan Ateşböceği dizisinde Aslı karakterine hayat veren Nilay Deniz, başrolde kendisine Barış karakteriyle eşlik eden Seçkin Özdemir'le paylaştığı kareyi, "Can partner" notuyla paylaştı.

23 Özcan Deniz (İstanbullu Gelin)



İstanbullu Gelin dizisinde Faruk karakterine hayat veren Özcan Deniz, Instagram hesabından sette çekilmiş karesini paylaşarak, "Hayat karavanda geçiyor" mesajıyla paylaşımda bulundu.

24 Türkü Turan (Dolunay) Dolunay dizisinde Alya karakterini canlandıran Türkü Turan, Özge Gürel (Nazlı) ile sette çekilmiş fotoğrafını paylaşıp "Seviyorsak suç mu?" notunu düştü

25 Yıldıray Şahinler (İçerde) İçerde dizisinin Alyanak'ı Yıldıray Şahinler, "oynarken zevk alan takım, güzel oyun, güzel sonuç. İşte o kadar. Paslaşmayı bizden daha iyi kim bilebilirdi"

26 Irmak Örnek (Cesur ve Güzel)



Cesur ve Güzel'in Şirin'i Irmak Örnek setten bir kare paylaştı. Örnek, Erkan Avcı (Korhan Korludağ) ve Gözde Türkpençe (Banu) ile birlikte çekilmiş paylaşımın altına şu notu düştü: Peki neredeyse hepimizin hesabında bir Erkan Avcı olması? Çünkü o varsa tek çekilemiyorsun arkadaş. Giriyor illa. Bir de beğenmiyor. 100 kere çekiyoruz. Her türlü yakışıklısın Erko. Sıkıntı yok. Tanıdığım en fotojenik adamlardan biri Gözde güzellikten ölecek zaten E ben de bir maşallahınızı alırım!

27 Can Nergis (Anne) "Mutlu ekip candır"

28 Gİzem Karaca (Kara Sevda) İçimdeki Fırtına dizisinin final yapmasının ardından Kara Sevda dizisine transfer olan Gizem Karaca sette çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. 24 yaşındaki Karaca, kiko ismini verdiği köpeğiyle çekilen fotoğrafının altına, "Nefesinizi boşa harcamayın. Kiko sette, çalışkandır benim oğlum" notunu düştü. KARA SEVDA YENİ BÖLÜM FRAGMANI

29 Leyla Lydia Tuğutlu (Bu Şehir Arkandan Gelecek) Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisinde başrolü Kerem Bürsin ile paylaşan Leyla Lydia Tuğutlu, Instagram hesabından sette çekilmiş bir fotoğrafı paylaştı.



27 yaşındaki Tuğutlu, lise kıyafetleri içinde görülen fotoğrafa, "Lisedeyken" notunu düştü.

30 Serenay Sarıkaya (Fi) Serenay Sarıkaya, Ay Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği, yeni nesil online televizyon puhutv’nin ücretsiz ilk orjinal dizisi 'Fi'nin setin paylaştığı fotoğrafın altına, "Sette bir bayram havası" notunu düştü.



Son olarak Medcezir dizisinde rol alan 25 yaşındaki Sarıkaya, yeni projesinde başrolleri Ozan Güven, Mehmet Günsür, Berrak Tüzünataç, ve Büşra Develi ile paylaşıyor. "Fİ" FRAGMANI

31 Özge Gürel (Dolunay) Star TV ekranlarında yayınlanan Dolunay'ın Nazlı'sı Özge Gürel rol arkadaşı Necip Memili ile çekilen karesini, "İçinde bir pıtırcık var" notuyla sosyal medyaya yükledi.

32 Seyithan Özdemir (İçerde) İçerde dizisinin Minik'i Seyithan Özdemir ekip arkadaşları Bensu Soral, Damla Colbay, Uğur Yıldıran, Duygu Sarışın, Barış Kıralioğlu ile birlikte sette çekilmiş kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

33 Ozan Akbaba, Okan Turan, Yunus Emre Yıldırımer (Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz)

34 Elçin Sangu, Barış Arduç, Levent Ülgen, Salih Bademci (Kiralık Aşk)

35 Tamer Levent, Nihan Büyükağaç (Cesur ve Güzel)

36 Çağatay Ulusoy - Aras Bulut İynemli (İçerde)

37 Erkan Petekkaya (Paramparça)

38 Berkay Ateş, Gonca Vuslateri (Anne)

39 Barış Falay, Hümeyra Akbay (Paramparça)

40 Kaan Urgancıoğlu (Kara Sevda)

41 Salih Bademci, Müjde Uzman (Kiralık Aşk)

42 Beren Gökyıldız (Anne)

43 Neslihan Atagül (Kara Sevda)

44 Engin Öztürk, Meriç Aral (Yüksek Sosyete)

45 Erkan Avcı, Tamer Levent (Cesur ve Güzel)

46 Barış Kıralioğlu (İçerde)



"Şubeden arkadaşlarla baskın öncesi"

47 Mine Tugay (Paramparça)

48 Zerrin Tekindor (Kara Sevda)

49 Civan Canova (Paramparça)

50 Kerem Fırtına, Seçkin Özdemir, Salih Bademci, Onur Büyüktopçu, Barış Arduç (Kiralık Aşk)