Gülümseyen depresyonda olduğunuzu gösteren 9 işaret: 35 yaş altını ölüme bile götürüyor

Gülümseyen depresyona sahip olan bireyler, ilk bakışta hayattan keyif alıyor gibi görünseler de, içsel dünyalarında çeşitli ruh sağlığı sorunlarıyla mücadele ediyor olabilirler.

The Sun'a konuşan yaşam koçu Anita Gohil-Thorp, ''Gülümseyen depresyonda olan kişiler her şey kontrol altındaymış gibi davranırlar, hatta başladıkları birçok işi başarıyla tamamladıklarını da görebilirsiniz ancak bu kişiler, derinlerinde büyük bir acıyla başa kalmış olabilirler'' dedi. Bu durumun zamanla sosyal izolasyona yol açabileceğini belirten Thorp, ''Gülümseyen depresyonda intihar düşünceleri de yoğun bir şekilde hissedilir'' ifadelerini kullandı.