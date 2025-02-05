Gülümseyen depresyonda olduğunuzu gösteren 9 işaret: 35 yaş altını ölüme bile götürüyor

Kişinin ruhsal olarak üzgün hissetmesine rağmen dışarıya karşı mutlu görünmesi durumu olarak açıklanan gülümseyen depresyon, 'Atipik depresyon' adıyla da biliniyor. Her 10 kişiden 1'inin gülümseyen depresyonda olduğunu belirten uzmanlar, bu ruhsal rahatsızlığın kendisini 9 belirtiyle ele verebileceğini ifade ediyor.

Gülümseyen depresyonda olduğunuzu gösteren 9 işaret: 35 yaş altını ölüme bile götürüyor - 1

Gülümseyen depresyona sahip olan bireyler, ilk bakışta hayattan keyif alıyor gibi görünseler de, içsel dünyalarında çeşitli ruh sağlığı sorunlarıyla mücadele ediyor olabilirler.

The Sun'a konuşan yaşam koçu Anita Gohil-Thorp, ''Gülümseyen depresyonda olan kişiler her şey kontrol altındaymış gibi davranırlar, hatta başladıkları birçok işi başarıyla tamamladıklarını da görebilirsiniz ancak bu kişiler, derinlerinde büyük bir acıyla başa kalmış olabilirler'' dedi. Bu durumun zamanla sosyal izolasyona yol açabileceğini belirten Thorp, ''Gülümseyen depresyonda intihar düşünceleri de yoğun bir şekilde hissedilir'' ifadelerini kullandı.

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Gülümseyen depresyonda olduğunuzu gösteren 9 işaret: 35 yaş altını ölüme bile götürüyor - 2

Cambridge Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Olivia Remes, özellikle 35 yaş altı bireylerin gülümseyen depresyon nedeniyle intihara kalkışabileceğini belirterek uyardı.

Gülümseyen depresyonda olduğunuzu gösteren 9 işaret: 35 yaş altını ölüme bile götürüyor - 3

Psikolog Toby Ingham ise gülümseyen depresyonun başlıca belirtilerinden birinin yorgunluk olduğunu söyledi. Ingham, ''İyi hissetmediğiniz halde gülümsemek zorunda kalmak, zaman içinde enerjinizi tüketebilir. Unutkanlık ve konsantrasyon güçlükleri de atipik depresyon habercisi olabilir'' dedi.

Gülümseyen depresyonda olduğunuzu gösteren 9 işaret: 35 yaş altını ölüme bile götürüyor - 4

Gülümseyen depresyonda aşırı yemeye bağlı baş ve mide ağrılarının da görüldüğünü vurgulayan Ingham, "Böyle bir durumda psikosomatik sorunlarda artış olabilir" şeklinde konuştu.

Gülümseyen depresyonda olduğunuzu gösteren 9 işaret: 35 yaş altını ölüme bile götürüyor - 5

Gülümseyen depresyonun diğer belirtileri arasında kol ve bacaklarda ağrı, eleştiriye karşı aşırı hassasiyet, uyku hali, içe kapanıklık gibi semptomlar da yer alıyor.

Gülümseyen depresyonda olduğunuzu gösteren 9 işaret: 35 yaş altını ölüme bile götürüyor - 6

Gülümseyen depresyon belirtilerinin ciddiye alınması gerektiğini belirten uzmanlar, semptomların geçmemesi durumunda mutlaka bir ruh sağlığı profesyoneline danışılması gerektiğini vurguluyor.

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