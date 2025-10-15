Gümüşhane'de 675 yıllık tarih: İmera Manastırı fotoğraf tutkunlarının gözdesi oldu
Gümüşhane kent merkezine 38 kilometre uzaklıktaki Olucak köyü sınırlarında yer alan ve yazılı kaynaklara göre 1350 yılında gotik tarzda inşa edilen İmera Manastırı, bölgenin en korunaklı ve mimari açıdan en değerli yapılarından biri olarak öne çıkıyor.
Yüzlerce yıllık taş duvarları sarı, turuncu ve kırmızının en güzel tonlarıyla sarıp sarmalayan doğa, ziyaretçilere kartpostallık manzaralar sunarak unutulmaz bir görsel şölen yaşatıyor.