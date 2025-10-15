Gümüşhane'de 675 yıllık tarih: İmera Manastırı fotoğraf tutkunlarının gözdesi oldu

Yazılı kaynaklara göre manastır 1350 yılında gotik tarzda inşa edildi. Hristiyan Ortodoks inancının özelliklerini taşıyan ve mimari özellikleriyle dikkat çeken 675 yıllık İmera Manastırı, gotik mimariyle yeryüzü aydınlatma tekniği kullanılarak yapılmasının yanında bölgede mimari ve teknik açıdan en değerli ve en korunaklı manastırlardan birisi olma özelliğini taşıyor.