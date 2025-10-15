Gümüşhane'de 675 yıllık tarih: İmera Manastırı fotoğraf tutkunlarının gözdesi oldu

Gümüşhane kent merkezine 38 kilometre uzaklıktaki Olucak köyü sınırlarında yer alan ve yazılı kaynaklara göre 1350 yılında gotik tarzda inşa edilen İmera Manastırı, bölgenin en korunaklı ve mimari açıdan en değerli yapılarından biri olarak öne çıkıyor.

Yüzlerce yıllık taş duvarları sarı, turuncu ve kırmızının en güzel tonlarıyla sarıp sarmalayan doğa, ziyaretçilere kartpostallık manzaralar sunarak unutulmaz bir görsel şölen yaşatıyor.

Yaban kavaklarının yapraklarının sararmasıyla oluşan görsel şölen, İmera Manastırı'nı sadece fotoğrafçıların değil, aynı zamanda şehrin gürültüsünden kaçıp huzur arayanların da uğrak noktası haline getiriyor.


Bölgeye sonbahar mevsiminde ilk kez geldiğini ve karşılaştığı manzara karşısında etkilendiğini belirten Selami Karaaslan, "Herkesi buraya beklerim. Gümüşhane'mizde ekim ayında başlayan renk cümbüşü, kasım ayının sonuna kadar Örümcek ormanlarında son bulacak" dedi.


Türkiye'de en fazla tescilli kiliseye sahip üç şehrinden birisi olan Gümüşhane'nin tarihi ve kültürel hazinelerinden birisi olan İmera Manastırı, Merkeze bağlı Olucak köyü sınırlarında yer alıyor.

Yazılı kaynaklara göre manastır 1350 yılında gotik tarzda inşa edildi. Hristiyan Ortodoks inancının özelliklerini taşıyan ve mimari özellikleriyle dikkat çeken 675 yıllık İmera Manastırı, gotik mimariyle yeryüzü aydınlatma tekniği kullanılarak yapılmasının yanında bölgede mimari ve teknik açıdan en değerli ve en korunaklı manastırlardan birisi olma özelliğini taşıyor.

