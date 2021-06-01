Gümüşhane'nin 'deleme peyniri’ tescillendi

‘TESCİLLER GERÇEK ÜRETİCİLERİ KORUR’



GTSO Başkanı İsmail Akçay, kente özgü özellikleri ile yıllardır sofralarda tüketilen önemli bir damak tadının, tescillenmesinin, yöresel ürünlerin ekonomiye kazandırılması ve gelecek nesillere aktarılması için çok önemli olduğunu söyledi. Akçay, “Coğrafi işaretler, tek bir üreticiyi değil, belirli şartlar altında üretim yapan kişi ya da firmaların tümünü, yani gerçek üreticilerini korur. Bu açıdan bizler de atalarımızdan bizlere miras bırakılmış lezzet kültürümüzün ve şehrimize özgü ürünlerimizin pazar ve pazarlardaki gücünü artırarak, daha çok satış ve kazanç elde etmek için mücadele ediyor, bu ürünlerimizi üreten gerçek üreticilerini koruma altına alarak kırsal kalkınmaya öncülük etmek amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.