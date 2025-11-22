Gümüşhane'nin saklı cenneti: Santa Harabeleri'nde sonbahar manzaraları
22.11.2025 10:31
DHA
Gümüşhane'nin merkeze bağlı Dumanlı Köyü sınırları içerisinde yer alan ve adeta zamanın durduğu tarihi Santa Harabeleri, sonbahara veda ediyor.
17'nci yüzyılda Rum madenciler tarafından kurulduğu bilinen tek katlı yapılar ve kiliselerden oluşan Santa Harabeleri, görenleri kendine hayran bırakıyor.
Gümüşhane'de bulunan 7 mahallenin yer aldığı Santa Harabeleri, taştan inşa edilen tek katlı yapılar ile her mahalledeki birer kiliseden oluşuyor.
Halkın zamanla göç etmesiyle doğanın içinde sessizliğe bürünen yerleşim yeri, bugün arkeolojik ve doğal sit alanı olmasının yanında “Kesin korunacak hassas alan” statüsünde bulunuyor.
Geçmişi Orta Çağ’a kadar uzanan, “Gökyüzüne yakın saklı kent” olarak da bilinen Santa Harabeleri, sonbahara sis ve bulutları arasında renk cümbüşüyle veda ediyor.
Tarihi taş yapıları, kiliseleri, çeşmelerinin yanı sıra mistik atmosferiyle Santa Harabeleri'nde ortaya çıkan doyumsuz manzara ilgi odağı oluyor. Santa zirvelerinde oluşan sis ve bulut denizi de böyle görüntülendi.
Rum-Pontus Devleti'nin kültürel mirası olan Santa'da, taş işçiliğiyle ayakta kalan yapılar, tarihle doğanın iç içe geçtiği eşsiz görüntü oluşturuyor.