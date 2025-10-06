Gün boyunca uykulu mu hissediyorsunuz? 5 besin tembelliği ortadan kaldırıyor
Gün içinde uykulu hissetmek her zaman bir önceki geceki uykunuza bağlı değildir. Aslında, tüketilen besinler de önemli bir rol oynar. Besinler sadece bir yakıt değil, aynı zamanda aktivite ve üretkenliğin de önemli bir düzenleyicisidir. Rafine karbonhidratlarla dolu bir beslenme düzeni, kan şekerinizi aniden yükseltip düşürerek sizi halsiz bırakabilir. Demir ve vitamin eksikliği olan bir beslenme düzeni ise oksijen alımını azaltarak yorgunluğa neden olabilir.
Uyku, vücudumuz için doğal bir sıfırlama düğmesi gibidir. Yeterli uyku almak, gün içindeki ruh halimizi şekillendirir. Ancak 8-9 saat uyusak bile çoğumuz hala uykulu hissederiz. Duruş, stres ve sağlık sorunları önemli faktörler olsa da, yaptığımız besin seçimleri de bir o kadar önemlidir.