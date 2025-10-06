Gün boyunca uykulu mu hissediyorsunuz? 5 besin tembelliği ortadan kaldırıyor

3.KABAK ÇEKİRDEĞİ

Kabak çekirdeği küçük ama güçlüdür. Bu çekirdekler magnezyum, çinko ve sağlıklı yağlarla doludur. Çinko, bağışıklık sağlığı için güçlü bir kaynaktır ve yorgunluk veya stresten kurtulmaya yardımcı olabilir. Klinik literatür, magnezyum takviyesinin etkinliğini uyku kalitesiyle ilişkilendirir. Kabak çekirdeği, magnezyum alımını artırmanın doğal bir yoludur.



Atıştırmalık olarak bir avuç kavrulmuş kabak çekirdeği veya yoğurt, yulaf veya salatalara serpilmiş kuru çekirdek günlük alım için yeterlidir.