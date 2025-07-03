Günde 1 kaşık yeter: Kanser hücreleri üzerinde etkisi varmış

Zeytinyağı sadece kalp ve beyin sağlığına değil, aynı zamanda kanserle mücadelede de etkili olabilir.

Günde 1 kaşık yeter: Kanser hücreleri üzerinde etkisi varmış - 1

ABD’de Rutgers Üniversitesi ve Hunter College’da yapılan çarpıcı bir araştırma, zeytinyağının sadece kalp ve beyin sağlığına değil, aynı zamanda kanserle mücadeleye de katkı sağlayabileceğini ortaya koydu. Araştırmaya göre, sızma zeytinyağında bulunan doğal bir bileşik olan oleocanthal, bazı kanser hücrelerini yalnızca 30 dakika içerisinde yok edebiliyor.

Molecular & Cellular Oncology dergisinde yayımlanan çalışmada, oleocanthal’ın, kanser hücrelerinin “atık geri dönüşüm merkezi” olarak bilinen lizozomlarını hedef aldığı ve bu yapıları parçalayıp hücre ölümünü tetiklediği belirtildi. En dikkat çekici bulgulardan biri ise oleocanthal’ın yalnızca kanser hücrelerini etkilerken, sağlıklı hücrelere herhangi bir zarar vermemesi oldu.


YAŞAM HABERLERİ

Günde 1 kaşık yeter: Kanser hücreleri üzerinde etkisi varmış - 2

Normal şartlarda hücreler, apoptozis adı verilen ve genellikle 16 ila 24 saat süren programlanmış bir süreçle ölür. Ancak bu araştırmada, oleocanthal’ın etkisinin çok daha hızlı ve farklı bir mekanizma üzerinden gerçekleştiği görüldü. Rutgers Üniversitesi’nden Beslenme Bilimleri Profesörü Paul Breslin, “Bu bileşik, hücrenin içinde adeta bir cehennem başlatıyor. Lizozomlar parçalandığında, hücre fonksiyonları hızla bozuluyor ve ölüm gerçekleşiyor” açıklamasını yaptı.


Günde 1 kaşık yeter: Kanser hücreleri üzerinde etkisi varmış - 3

Hunter College’dan Onica LeGendre ve David Foster ile birlikte yürütülen araştırma, oleocanthal’ın laboratuvar ortamında birden fazla kanser hücresi türüne karşı etkili olduğunu gösterdi.


Günde 1 kaşık yeter: Kanser hücreleri üzerinde etkisi varmış - 4

AKDENİZ DİYETİ VE KANSERE KARŞI KORUMA

Zeytinyağı, Akdeniz diyetinin temel bileşenlerinden biri olarak uzun süredir kalp-damar hastalıkları riskini azalttığı için öneriliyor. Ancak bu yeni bulgular, zeytinyağının potansiyel bir kanser önleyici gıda olarak da değerlendirilmesini gündeme getiriyor.


Günde 1 kaşık yeter: Kanser hücreleri üzerinde etkisi varmış - 5

Araştırmacılar, farklı kökenlerden ve işleme yöntemlerinden elde edilen zeytinyağlarında oleocanthal yoğunluklarının büyük farklılıklar gösterdiğini de belirtiyor. Yüksek oleocanthal içeren zeytinyağlarının, saflaştırılmış oleocanthal kadar etkili olduğu gözlemlendi.


Günde 1 kaşık yeter: Kanser hücreleri üzerinde etkisi varmış - 6

GÜNDE 1 KAŞIK

Uzmanlar, oleocanthal’ın terapötik potansiyeline dikkat çekerken, zeytinyağının günlük beslenme düzenine dahil edilmesini öneriyor. Sızma zeytinyağını sabahları bir kaşık olarak tüketmek ya da kahvaltılara eklemek, hem bağışıklık sistemini destekleyebilir hem de kanserle mücadelede koruyucu bir rol oynayabilir.


Günde 1 kaşık yeter: Kanser hücreleri üzerinde etkisi varmış - 7

Profesör Foster, “Oleocanthal’ın yüksek oranda tüketildiği Akdeniz toplumlarında bazı kanser türlerinin daha az görülmesi tesadüf olmayabilir. Bu bileşiğin gelecekte ilaç formunda da değerlendirilebileceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Araştırmacılar şimdi, oleocanthal’ın neden yalnızca kanser hücrelerine saldırdığını ve sağlıklı hücreleri nasıl ayırt ettiğini daha ayrıntılı biçimde incelemeyi hedefliyor.

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