Günde 10 bin adım atmak mı? Düşünüldüğü kadar mucizevi değil; işte nedeni
Uzun yıllardır sağlıklı yaşamın “altın kuralı” olarak kabul edilen günlük 10 bin adım hedefi, Sidney Üniversitesi’nin yeni araştırmasıyla sorgulanıyor.
The Lancet Public Health dergisinde yayımlanan geniş çaplı çalışmaya göre, günde yaklaşık 7 bin adım atmak erken ölüm riskini yüzde 47 oranında azaltıyor ve 10 bin adımla benzer sağlık yararları sağlıyor.
Halk arasında yaygın şekilde benimsenen 10 bin adım hedefi, birçok fitness cihazının da varsayılan ayarı. Ancak araştırma, bu sayının sanıldığı kadar sihirli olmadığını ortaya koyuyor. Araştırmayı yürüten Sidney Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu’ndan Prof. Dr. Melody Ding ve ekibi, farklı adım düzeylerinin kardiyovasküler hastalık, kanser, tip 2 diyabet, bunama ve depresyon üzerindeki etkilerini analiz etti.