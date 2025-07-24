Günde 10 bin adım atmak mı? Düşünüldüğü kadar mucizevi değil; işte nedeni

7 BİN ADIMDA ÖNEMLİ KAZANIM

Dünya genelinde 10'dan fazla ülkede yapılan 57 farklı çalışmanın verileriyle yürütülen bu analiz, 2014 ile 2025 yılları arasındaki dönemi kapsıyor. Elde edilen bulgular, günlük 7 bin adımın erken ölüm riskini neredeyse yarı yarıya azalttığını ve bu seviyedeki adım sayısının, daha yüksek seviyelerle kıyaslandığında marjinal fayda farkları taşıdığını gösteriyor.



Prof. Dr. Ding, araştırmanın özellikle yoğun iş temposu ya da sağlık sorunları nedeniyle yüksek adım sayılarına ulaşamayan bireyler için cesaret verici olduğunu belirtiyor. “Günde 7000 adım ulaşılabilir bir hedef. Bu seviyeye gelmek kardiyovasküler hastalık, bunama ve depresif semptomlar dahil sekiz farklı sağlık sonucunu ciddi biçimde iyileştiriyor,” diyen Ding, daha az adım atanlar için bile küçük artışların büyük fark yaratabileceğini vurguluyor.





