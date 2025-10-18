Günde 4 fincan tüketildiğinde kolesterolü düşürüyor: İltihap ve stresi azaltmada da etkili

Mirror'da yer alan analiz, çayın kan şekeri seviyelerini iyileştirdiğini ve insülin yönetimini desteklediğini de ortaya koydu. Bu da diyabet ve kalp hastalıkları arasındaki bağlantı düşünüldüğünde oldukça önemli bir bulgu.

Araştırma sonuçları, kamuoyu farkındalığının düşük olduğunu da ortaya koydu. Bin kişiyle yapılan ankete göre, katılımcıların dörtte üçü kalp sağlığını önemserken, yalnızca üçte biri çayın bu konuda faydalı olabileceğini düşünüyor.

Dr. Bond, “Kalbimizi korumanın bu kadar basit bir yolunu gözden kaçırıyoruz. Günde 3-4 fincan çay, vücudumuzda ve damar sistemimizdeki iltihap ve stresi azaltmaya yardımcı olan 400-600 mg flavan-3-ol sağlar” diyerek çayın düzenli tüketilmesini önerdi.