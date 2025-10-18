Günde 4 fincan tüketildiğinde kolesterolü düşürüyor: İltihap ve stresi azaltmada da etkili

Yeni bir araştırma, düzenli çay tüketiminin kalp sağlığını korumada önemli bir rol oynayabileceğini ortaya koydu.

Günde 4 fincan tüketildiğinde kolesterolü düşürüyor: İltihap ve stresi azaltmada da etkili - 1

Son bulgulara göre çay; tansiyonu düşürebiliyor, kolesterol seviyelerini iyileştirebiliyor ve tip 2 diyabet riskini azaltabiliyor.

Dr. Tim Bond, "Çayın kalp üzerindeki faydaları uzun süredir biliniyor. Yeni araştırmalar ise bu faydaların ne kadar güçlü olduğunu doğruluyor" dedi.

Frontiers in Nutrition adlı bilimsel dergide yayımlanan araştırma, çayın içerdiği zengin polifenollerin kalp sağlığına katkı sunduğunu ortaya koydu.

YAŞAM HABERLERİ

Günde 4 fincan tüketildiğinde kolesterolü düşürüyor: İltihap ve stresi azaltmada da etkili - 2

Dr. Bond’a göre özellikle flavan-3-ol adı verilen polifenol bileşenleri; tansiyonun dengelenmesinden, kalp hastalığı ve tip 2 diyabet riskinin düşürülmesine kadar pek çok alanda olumlu etki sağlıyor. Bu bileşikler, kronik hastalıklara yakalanma riskini yüzde 19, kalp-damar hastalıklarından ölüm riskini ise yüzde 13 oranında azaltabiliyor.



Günde 4 fincan tüketildiğinde kolesterolü düşürüyor: İltihap ve stresi azaltmada da etkili - 3

GÜNDE 4 FİNCAN YETERLİ

Dr. Bond, “Amerikan Beslenme Derneği, kalp ve metabolik sağlık için günde 400-600 mg flavan-3-ol alınmasını öneriyor. Bu da yaklaşık günde 4 fincan çaya denk geliyor'' ifadelerini kullandı.

Dikkat çeken çalışmada, çayın günde 1 ila 4 fincan arasında tüketilmesinin tansiyonu düşürdüğü gösterildi. Siyah çayın özellikle yüksek homosistein seviyeleri gibi kalp hastalığı risk faktörleri olan bireylerde daha etkili olduğu belirtildi. Aynı zamanda çaydaki flavonoidlerin kolesterolü düşürücü etkisi olduğu da tespit edildi.

Günde 4 fincan tüketildiğinde kolesterolü düşürüyor: İltihap ve stresi azaltmada da etkili - 4

Mirror'da yer alan analiz, çayın kan şekeri seviyelerini iyileştirdiğini ve insülin yönetimini desteklediğini de ortaya koydu. Bu da diyabet ve kalp hastalıkları arasındaki bağlantı düşünüldüğünde oldukça önemli bir bulgu. 

Araştırma sonuçları, kamuoyu farkındalığının düşük olduğunu da ortaya koydu. Bin kişiyle yapılan ankete göre, katılımcıların dörtte üçü kalp sağlığını önemserken, yalnızca üçte biri çayın bu konuda faydalı olabileceğini düşünüyor.

Dr. Bond, “Kalbimizi korumanın bu kadar basit bir yolunu gözden kaçırıyoruz. Günde 3-4 fincan çay, vücudumuzda ve damar sistemimizdeki iltihap ve stresi azaltmaya yardımcı olan 400-600 mg flavan-3-ol sağlar” diyerek çayın düzenli tüketilmesini önerdi.

DAHA FAZLA GÖSTER