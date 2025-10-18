Günde 4 fincan tüketildiğinde kolesterolü düşürüyor: İltihap ve stresi azaltmada da etkili
Yeni bir araştırma, düzenli çay tüketiminin kalp sağlığını korumada önemli bir rol oynayabileceğini ortaya koydu.
Son bulgulara göre çay; tansiyonu düşürebiliyor, kolesterol seviyelerini iyileştirebiliyor ve tip 2 diyabet riskini azaltabiliyor.
Dr. Tim Bond, "Çayın kalp üzerindeki faydaları uzun süredir biliniyor. Yeni araştırmalar ise bu faydaların ne kadar güçlü olduğunu doğruluyor" dedi.
Frontiers in Nutrition adlı bilimsel dergide yayımlanan araştırma, çayın içerdiği zengin polifenollerin kalp sağlığına katkı sunduğunu ortaya koydu.