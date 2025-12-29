Günde en az 4 saat pratik yapıyor. Melo Türkiye'nin sayılı kadavra köpeklerinden biri
29.12.2025 16:21
AA
Faili meçhul dosyalarda, kayıp aramalarında ve afetlerde hassas burnuyla görev yapan Melo Türkiye'deki 10 kadavra köpeğinden biri
POLİSLERE YOL GÖSTERİYOR
Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Türkiye'nin sayılı kadavra köpeklerinden Melo, depremden cinayete ekiplerin yol göstericisi oluyor. Melo Ankara Gölbaşı Köpek Eğitim Merkezi'nde 2015'te doğdu. 2 yıllık temel eğitiminin ardından kadavra alanına yönlendirildi.
2018 yılında eğiticisi polis memuru Abdulkadir Erbahçeci ile 6 aylık bir kursa katıldı. Kursun ardından ikili Antalya'da 5 yıl hizmet vererek kayıp şahısların bulunması, cinayetlerin aydınlatılması gibi konularda çalıştı.
70 CESEDE ULAŞTI
Mesai arkadaşından ziyade can dastu olduklarını belirten Erbahçeci "Melo 8 yılda yaklaşık 160 göreve katıldı, depremle birlikte yaklaşık 70 naaşa ulaştı. Kocaeli'de 7 yıllık konuyu aydınlattık. Melo Erzurum'da ama Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'deki 15 ile de görevlendirmeyle gidiyor. Afet durumunda Türkiye'nin 81 iline görevlendirme olabiliyor. Bir konuda 6 ay ya da 1-2 yıl çalışıyoruz. Toprak altında insan gözüyle görünmeyen bir konuda Melo büyük bir iş yapıyor, bunun ayrıcalığı burada, önemi de bu. Köpeğimiz burnunu kullanarak bizi başarıya götürüyor." ifadelerini kullandı.
MELO EMEKLİ OLACAK
Hassas burunlu "Melo" 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde bölgede 50'ye yakın cenazenin yerini tespit etti.
Melo'nun belli aralıklarla sağlık kontrollerinden geçirildiğini dile getiren Erbahçeci, "Günlük rutin itaat, arama ve kondisyon eğitimleri var. Her zaman zinde kalmalı çünkü araziye çıktığımızda en az 2-3 dönümlük arazide arama yapıyoruz. Günlük en az 4 saat eğitim yapıyoruz, yapmazsak görevdeki başarı oranımız düşer." diye konuştu.
Deprem enkazlarında ve saha arama çalışmalarında ekiplerle çalışan Melo yıllardır sürdürdüğü mesleğinin ardından emekli olmaya hazırlanıyor.