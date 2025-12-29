Günde en az 4 saat pratik yapıyor. Melo Türkiye'nin sayılı kadavra köpeklerinden biri

Mesai arkadaşından ziyade can dastu olduklarını belirten Erbahçeci "Melo 8 yılda yaklaşık 160 göreve katıldı, depremle birlikte yaklaşık 70 naaşa ulaştı. Kocaeli'de 7 yıllık konuyu aydınlattık. Melo Erzurum'da ama Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'deki 15 ile de görevlendirmeyle gidiyor. Afet durumunda Türkiye'nin 81 iline görevlendirme olabiliyor. Bir konuda 6 ay ya da 1-2 yıl çalışıyoruz. Toprak altında insan gözüyle görünmeyen bir konuda Melo büyük bir iş yapıyor, bunun ayrıcalığı burada, önemi de bu. Köpeğimiz burnunu kullanarak bizi başarıya götürüyor." ifadelerini kullandı.