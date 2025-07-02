Günde sadece 5 dakika: Kan basıncını düzenleyip, tansiyonu düşürmenin yolu

Vücut sağlığını korumak için egzersiz yapmak büyük önem taşıyor. Yeni araştırma, kısa süreli fiziksel aktivitenin hipertansiyonla mücadelede etkili olduğunu ortaya koydu.

Günde sadece 5 dakika: Kan basıncını düzenleyip, tansiyonu düşürmenin yolu - 1

Günde yalnızca beş dakikalık egzersizin bile kan basıncını önemli ölçüde düşürebilir. Circulation dergisinde yayımlanan çalışma, hareketsiz yaşam tarzının kısa süreli fiziksel aktivitelerle değiştirilmesinin kalp damar sağlığı üzerinde belirgin olumlu etkiler yarattığını gösteriyor.

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Günde sadece 5 dakika: Kan basıncını düzenleyip, tansiyonu düşürmenin yolu - 2

Sidney Üniversitesi ve Londra Üniversitesi Koleji (UCL) iş birliğinde yürütülen çalışmaya göre, özellikle yokuş yukarı yürüme, bisiklete binme veya merdiven çıkma gibi daha yoğun aktiviteler, yalnızca kan basıncını düşürmekle kalmıyor; kardiyovasküler hastalık riskini de %28'e kadar azaltabiliyor.

Günde sadece 5 dakika: Kan basıncını düzenleyip, tansiyonu düşürmenin yolu - 3

BASİT ÖNLEM: GÜNLÜK HAREKET

Hipertansiyon, dünya genelinde kalp hastalıkları, felç ve böbrek yetmezliği gibi kronik hastalıkların başlıca nedenleri arasında yer alıyor. “Sessiz katil” olarak tanımlanan yüksek tansiyon, belirti göstermeden ilerleyebiliyor. Bu da erken teşhisi ve etkili yönetimi zorlaştırıyor. Ancak araştırmacılara göre, günlük yaşama entegre edilebilecek küçük egzersiz alışkanlıkları bile tansiyonu doğal yollarla kontrol altına almak için etkili bir strateji sunuyor.


Günde sadece 5 dakika: Kan basıncını düzenleyip, tansiyonu düşürmenin yolu - 4

Profesör Emmanuel Stamatakis, “Günde sadece beş dakikalık ekstra egzersiz yapmanın, ölçülebilir oranda daha düşük tansiyonla ilişkilendirilmesi, kısa süreli ve yüksek yoğunluklu hareketlerin ne kadar güçlü olabileceğini gösteriyor,” dedi.


Günde sadece 5 dakika: Kan basıncını düzenleyip, tansiyonu düşürmenin yolu - 5

Araştırma kapsamında beş ülkeden 14.761 kişinin sağlık verileri incelendi. Katılımcılar, gün boyunca aktivitelerini takip eden giyilebilir cihazlar kullandı. Uyku, oturma, yavaş yürüme, hızlı yürüme, ayakta durma ve yoğun egzersiz gibi kategorilere ayrılan günlük davranış biçimleri analiz edildi.


Günde sadece 5 dakika: Kan basıncını düzenleyip, tansiyonu düşürmenin yolu - 6

Çalışmanın ilk yazarı Dr. Jo Blodgett, “Egzersiz değişkenimizin benzersiz tarafı, otobüse yetişmek ya da kısa bir bisiklet turuna çıkmak gibi gündelik hayata kolayca entegre edilebilen aktiviteleri içermesi. Yürüyüş gibi hafif egzersizler bile faydalı, ancak kardiyovasküler sisteme daha fazla yük bindiren aktiviteler en büyük etkiyi yaratıyor,” dedi.

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