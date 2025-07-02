Günde sadece 5 dakika: Kan basıncını düzenleyip, tansiyonu düşürmenin yolu
Vücut sağlığını korumak için egzersiz yapmak büyük önem taşıyor. Yeni araştırma, kısa süreli fiziksel aktivitenin hipertansiyonla mücadelede etkili olduğunu ortaya koydu.
Günde yalnızca beş dakikalık egzersizin bile kan basıncını önemli ölçüde düşürebilir. Circulation dergisinde yayımlanan çalışma, hareketsiz yaşam tarzının kısa süreli fiziksel aktivitelerle değiştirilmesinin kalp damar sağlığı üzerinde belirgin olumlu etkiler yarattığını gösteriyor.