Günde sadece 5 dakika: Kan basıncını düzenleyip, tansiyonu düşürmenin yolu

BASİT ÖNLEM: GÜNLÜK HAREKET

Hipertansiyon, dünya genelinde kalp hastalıkları, felç ve böbrek yetmezliği gibi kronik hastalıkların başlıca nedenleri arasında yer alıyor. “Sessiz katil” olarak tanımlanan yüksek tansiyon, belirti göstermeden ilerleyebiliyor. Bu da erken teşhisi ve etkili yönetimi zorlaştırıyor. Ancak araştırmacılara göre, günlük yaşama entegre edilebilecek küçük egzersiz alışkanlıkları bile tansiyonu doğal yollarla kontrol altına almak için etkili bir strateji sunuyor.





