Güneş kremi orucu bozar mı?

GÜNEŞ KREMİ ORUCU BOZAR MI?

Güneş kremi ise cilde dışarıdan uygulanan bir üründür ve beslenme amacı taşımaz. Birçok ilahiyatçı, güneş kreminin kana karışma ihtimalinin çok düşük olduğunu, olsa bile bunun beslenme sayılmayacağını belirtir. Diyanet İşleri Başkanlığı da güneş kremi veya merhem gibi ürünlerin orucu bozmadığını açıkça vurgular. Bu yüzden yaz aylarında veya sıcak iklimlerde, cildi korumak için güneş kremi kullanmak oruca engel teşkil etmez. Hem dini açıdan sakınca görülmez hem de sağlık açısından faydalı olduğu düşünülür. Güneş kremi, yalnızca deri üzerinde koruyucu bir tabaka oluşturarak güneşin zararlı etkilerini azaltır. Bu nedenle oruç tutarken rahatça kullanılabilir ve oruç ibadetinin geçerliliği korunur.





ORUÇLUYKEN GÜNEŞ KREMİ SÜRÜLÜR MÜ?

RAMAZANDA GÜNEŞ KREMİ KULLANMAK ORUCU BOZAR MI?

ORUÇ TUTARKEN GÜNEŞ KREMİ SÜRMEK CAİZ Mİ?

Oruçluyken güneş kremi sürmek serbesttir. İslam dini, orucun bozulması için gıda niteliğinde bir maddenin alınmasını veya cinsel ilişki gibi belirli yasakları ihlal etmeyi esas alır. Güneş kremi ise sadece cildi korumaya yarar ve yiyecek olarak kullanılmaz. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan fetvalarda da krem, merhem veya benzeri harici ürünlerin orucu bozmadığı açıkça dile getirilir. Bu sebeple oruçluyken gönül rahatlığıyla güneş kremi sürülebilir. Gün içinde dışarı çıkmak gerektiğinde, zararlı güneş ışınlarına maruz kalmamak adına güneş kremi kullanılmasının oruç üzerinde olumsuz bir etkisi olmaz. Oruç, sağlığı koruma açısından önemli tedbirlerle de uyumlu bir ibadettir. Bu yüzden güneş kremi kullanarak cildi korumak, oruca zarar vermez.Ramazan ayında oruç tutarken güneş kremi kullanmak, orucu bozmaz. Orucun temel yasakları arasında yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak bulunur. Deri üzerine uygulanan güneş kremi bu yasağın dışında kalır. Diyanet’in açıklamalarına göre krem, merhem ya da ilaçlı bant tarzı maddelerin haricen kullanılmasında bir sakınca görülmez. Güneş kremi, sağlık açısından yararlı bir üründür ve oruçlu bireyin cilt sağlığını korumasına yardımcı olur. Vücudun beslenme ihtiyacını karşılamadığı için oruç bozulmaz. Ramazan’da güneşe maruz kalınacaksa, güneş kremi kullanmak oldukça faydalıdır. Hem vücut zarar görmez hem de oruç tam şekilde devam eder. Bu yaklaşım, İslam alimlerinin de görüş birliği içinde olduğu bir konudur.Oruç tutarken güneş kremi sürmek caiz kabul edilir. İslam fıkhında orucu bozduğu belirtilen eylemler, ağız yoluyla veya vücuda doğrudan besleyici madde almayı içerir. Güneş kremi, cilt tarafından emilen, besleyici olmayan bir üründür. Diyanet İşleri Başkanlığı, haricen sürülen kremlerin orucu bozmadığını kesin dille ifade eder. Bu nedenle güneş kremi kullanımı, oruçlu kişinin ibadetine halel getirmez. Kullanılan krem vücudu beslemediği gibi, yeme-içme hükmüne de girmez. Günlük hayatın içinde, özellikle güneşin yoğun olduğu yerlerde cildi korumak dinen sakıncalı görülmez. Caiz oluşu, hem Diyanet fetvalarında hem de fıkıh âlimlerinin açıklamalarında net biçimde ortaya konmuştur.