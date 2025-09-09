Güneş tutulması için nefesler tutuldu! Kısmi Güneş tutulması ne zaman, Türkiye'den görülecek mi?
Güneş tutulması, Ay'ın Güneş ile Dünya arasına girerek bir gölge oluşturmasıyla meydana geliyor. Kısmi Güneş tutulmasında ise Güneş'in bir bölümünün örtülmüş gibi görülmesini ifade eder. Gezegenlerin hizalanması ile alakalı bir gelişmedir ve yılda iki defa meydana gelir. Eylül Güneş tutulması için tarih bekleyişi sürüyor.
Astronomi ile ilgilenenler Ay ve Güneş tutulmalarını takip ediyor. Güneş tutulmaları ise; tam, halkalı, kısmi ve hibrit olmak üzere dört farklı şekilde oluşur. Eylül ayında kısmi Güneş tutulması yaşanacak. Güneş tutulması ne zaman?