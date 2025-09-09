Güneş tutulması için nefesler tutuldu! Kısmi Güneş tutulması ne zaman, Türkiye'den görülecek mi?

Güneş tutulması, Ay'ın Güneş ile Dünya arasına girerek bir gölge oluşturmasıyla meydana geliyor. Kısmi Güneş tutulmasında ise Güneş'in bir bölümünün örtülmüş gibi görülmesini ifade eder. Gezegenlerin hizalanması ile alakalı bir gelişmedir ve yılda iki defa meydana gelir. Eylül Güneş tutulması için tarih bekleyişi sürüyor.

Güneş tutulması için nefesler tutuldu! Kısmi Güneş tutulması ne zaman, Türkiye'den görülecek mi?

Astronomi ile ilgilenenler Ay ve Güneş tutulmalarını takip ediyor. Güneş tutulmaları ise; tam, halkalı, kısmi ve hibrit olmak üzere dört farklı şekilde oluşur. Eylül ayında kısmi Güneş tutulması yaşanacak. Güneş tutulması ne zaman?

Güneş tutulması için nefesler tutuldu! Kısmi Güneş tutulması ne zaman, Türkiye'den görülecek mi?

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

Parçalı veya kısmi Güneş tutulmasının ilki 29 Mart günü gerçekleşmişti. Sırdaki tutulma ise 21 Eylül'de yaşanacak. Tutulma saat 22:53'te başlayacak.

Güneş tutulması için nefesler tutuldu! Kısmi Güneş tutulması ne zaman, Türkiye'den görülecek mi?

TÜRKİYE'DEN İZLENECEK Mİ?

21 Eylül kısmi Güneş tutulması Türkiye'den gözlemlenemeyecek. Büyük Okyanusun güneyi Antartika’nın kuzeyinden görülülebilecek.

Güneş tutulması için nefesler tutuldu! Kısmi Güneş tutulması ne zaman, Türkiye'den görülecek mi?

Güneş tutulması, Ay'ın Güneş ile Dünya arasından geçerek Dünya'nın üzerine bir gölge düşürmesiyle meydana gelir. Bazı bölgelerde Güneş ışığı tamamen veya kısmen engellenir. Ay, Güneş ve Dünya ile aynı düzlemde dönmediğinden bu durum ara sıra olur.

Güneş tutulması için nefesler tutuldu! Kısmi Güneş tutulması ne zaman, Türkiye'den görülecek mi?

KISMİ GÜNEŞ TUTULMASI

Ay'ın Güneş ve Dünya arasından geçmesi sırasında ancak Güneş, Ay ve Dünya'nın tam olarak hizalanmaması durumunda kısmi Güneş tutulması oluşur. Güneş'in yalnızca bir kısmı örtülmüş gibi görünür.

