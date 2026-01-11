Güneşe göre renk değiştiriyordu. Dondurucu soğuklara dayanamadı
11.01.2026 11:30
İHA
Sivas'ta bulunan Kızılçan Gölü, soğuk havaların etkisiyle dondu. Kartpostallık görüntüler oluştu.
SİVAS'IN EN BÜYÜK KRATER GÖLÜ
Sivas'ın en büyük krater göllerinden biri olan Kızılçan Gölü, kış aylarında kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Canova köyüne yaklaşık 2 kilometre mesafede bulunan Kızılçan Gölü, güneş ışıklarının geliş açısına göre renk değiştirmesiyle dikkat çekiyor. 100 metrelik bir çukurda yer alan Kızılçan Gölü, yaz aylarında turkuaz rengi ile Anadolu'nun nazar boncuğu olarak da adlandırılıyor
"BAZEN TURKUAZ BAZEN SİYAH"
Suyunun renginin değişmesiyle ünlü Kızılçan Gölü, soğukların etkisiyle dondu. Havadan görüntülenen gölde kartpostallık görüntüler oluştu. Canova köyünde yaşayan Bekir Başar "Burası suyun renginin değişmesiyle ünlü botanik bir göldür. Güneşin tepedeki durumuna göre turkuaz, kahverengi ve siyaha yakın bir renk alabilir. Gölümüzün içerisinde çok büyük balıklar da mevcuttur. Yazın gelen misafirler bunları görebiliyor. Bu sene kış biraz ağır geçiyor. Ondan dolayı burası da dondu." ifadelerini kullandı.