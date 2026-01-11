Güneşe göre renk değiştiriyordu. Dondurucu soğuklara dayanamadı

Suyunun renginin değişmesiyle ünlü Kızılçan Gölü, soğukların etkisiyle dondu. Havadan görüntülenen gölde kartpostallık görüntüler oluştu. Canova köyünde yaşayan Bekir Başar "Burası suyun renginin değişmesiyle ünlü botanik bir göldür. Güneşin tepedeki durumuna göre turkuaz, kahverengi ve siyaha yakın bir renk alabilir. Gölümüzün içerisinde çok büyük balıklar da mevcuttur. Yazın gelen misafirler bunları görebiliyor. Bu sene kış biraz ağır geçiyor. Ondan dolayı burası da dondu." ifadelerini kullandı.