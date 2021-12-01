Güney Afrika Güzeli, protestolara rağmen İsrail'deki güzellik yarışmasına katılacak

İSRAİL, YARIŞMACILAR İÇİN SEYAHAT MUAFİYETİ GETİRDİ

İsrail, yeni tip corona virüsün (Covid-19) Omicron varyantı nedeniyle 26 Kasım'da yabancıların ülkeye girişinin istisnalar dışında 14 gün süreyle yasaklandığını duyurmuştu.

İsrail Turizm Bakanı Yoel Razvozov, yarışmacılara her 48 saatte bir PCR testi olmak ve diğer önleyici tedbirlere uymak şartıyla seyahat muafiyeti verildiğini belirtti.

Endonezya, Malezya, Laos ve Barbados, daha önce Kovid-19 kısıtlamalarını gerekçe göstererek, İsrail'deki yarışmaya katılmama kararı almıştı.