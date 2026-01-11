Güney Kore'den iş için geldi, Rize'ye damat oldu. Kilometreler sevgiye engel olmadı

Çevresindeki insanların çok güzel tepkiler verdiğine değinen Şat, "Nişandan sonra insanlar çok güzel tepkiler verdiler. Nişanımın çok güzel olduğunu söylediler. Düğünüm için beklentilerin daha da arttığını paylaştılar. Can'ın Güney Koreli olması bence çok bir şey değiştirmiyor. Benim sevdiklerim zaten başından beri yanımdalar. Misafirler de Can'la tanışınca Can'ı çok sevdiler" ifadelerini kullandı.

Kilometrelerin sevgiye engel olmadığını dile getiren Melisa Şat, "Bence seviyorsa gerçekten kilometreler hiçbir şekilde engel değil. Ben uzak bir ilişki tercih etmeyecektim. Can gibi bir insanla karşılaştıktan sonra ben bile tercih ettim. Benim de kendime ait değerlerim vardı. Müslüman oldu elhamdülillah. Bu benim için çok önemliydi o da bunu yerine getirdi. Bu yüzden bence şimdi bu yola adım atması çok daha güzel oldu. Düğünden sonra İstanbul'a gideceğiz. Can, Güney Kore'ye gittikten iki hafta sonra tahminim benim e-vizem çıkar. Ben de Güney Kore'ye gideceğim orada yaşayacağız" şeklinde konuştu.